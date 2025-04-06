https://ria.ru/20250406/moskva-2009622625.html
Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы
Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы - РИА Новости, 06.04.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы
Сугробы растают в Москве только в середине апреля, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:42:00+03:00
2025-04-06T11:42:00+03:00
2025-04-06T12:01:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сугробы растают в Москве только в середине апреля, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10-15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17-18 апреля", — сказал он.По словам Тишковца, столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера. Ожидается, что снег будет идти до понедельника, возможно также усиление ветра.
https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html
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Зима вернулась в Москву
Зима вернулась в Москву
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве растают сугробы
Синоптик Тишковец: сугробы растают в Москве только к 17-18 апреля