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В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 06.04.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:20 06.04.2025 (обновлено: 10:27 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/moskva-2009613202.html
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снега, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025
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2025-04-06T10:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снега, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов напомнил, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.
https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html
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москва, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Максим Ликсутов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снега

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве. 5 апреля 2025
Снегопад в Москве. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снегопад в Москве. 5 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снега, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
"Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов напомнил, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", - говорится в сообщении.
Также ведомство рекомендует владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Московским водителям посоветовали пересесть на городской транспорт
08:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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