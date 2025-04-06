https://ria.ru/20250406/moskva-2009613202.html
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снега, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:20:00+03:00
2025-04-06T10:20:00+03:00
2025-04-06T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за снега, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов напомнил, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий. С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.
https://ria.ru/20250406/deptrans-2009603274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Максим Ликсутов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов
В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снега