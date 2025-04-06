https://ria.ru/20250406/moskva-2009608437.html

В Москве начался весенний перелет вальдшнепов

В Москве начался весенний перелет вальдшнепов - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве начался весенний перелет вальдшнепов

В Москве начался весенний перелет краснокнижных вальдшнепов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:49:00+03:00

2025-04-06T09:49:00+03:00

2025-04-06T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве начался весенний перелет краснокнижных вальдшнепов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "С наступлением теплой погоды начинается массовый весенний перелет через территорию Москвы вальдшнепов — лесных куликов с уникальной внешностью и повадками", — говорится в публикации.Этот вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Как отметили в мэрии, маскировочный окрас вальдшнепа и умение затаиться в случае опасности обычно делают его незаметным. Но дважды в год — во время весенней и осенней миграции — эта птица неожиданно появляется над Москвой. Миграция идет волнами: при ухудшении погоды (сильном дожде и ветре) вальдшнепы делают остановки, а во время благоприятных условий вновь продолжают путь.

https://ria.ru/20250321/moskva-2006368791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва