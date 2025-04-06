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В Москве начался весенний перелет вальдшнепов - РИА Новости, 06.04.2025
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09:49 06.04.2025 (обновлено: 10:56 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/moskva-2009608437.html
В Москве начался весенний перелет вальдшнепов
В Москве начался весенний перелет вальдшнепов - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве начался весенний перелет вальдшнепов
В Москве начался весенний перелет краснокнижных вальдшнепов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:49:00+03:00
2025-04-06T10:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве начался весенний перелет краснокнижных вальдшнепов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. &quot;С наступлением теплой погоды начинается массовый весенний перелет через территорию Москвы вальдшнепов — лесных куликов с уникальной внешностью и повадками&quot;, — говорится в публикации.Этот вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Как отметили в мэрии, маскировочный окрас вальдшнепа и умение затаиться в случае опасности обычно делают его незаметным. Но дважды в год — во время весенней и осенней миграции — эта птица неожиданно появляется над Москвой. Миграция идет волнами: при ухудшении погоды (сильном дожде и ветре) вальдшнепы делают остановки, а во время благоприятных условий вновь продолжают путь.
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Хорошие новости, Москва
В Москве начался весенний перелет вальдшнепов

В Москве начался весенний перелет вальдшнепов, занесенных в Красную книгу

© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыВесенний перелет занесенных в Красную книгу вальдшнепов начался в Москве
Весенний перелет занесенных в Красную книгу вальдшнепов начался в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Весенний перелет занесенных в Красную книгу вальдшнепов начался в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве начался весенний перелет краснокнижных вальдшнепов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«

"С наступлением теплой погоды начинается массовый весенний перелет через территорию Москвы вальдшнепов — лесных куликов с уникальной внешностью и повадками", — говорится в публикации.

Этот вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.
Как отметили в мэрии, маскировочный окрас вальдшнепа и умение затаиться в случае опасности обычно делают его незаметным. Но дважды в год — во время весенней и осенней миграции — эта птица неожиданно появляется над Москвой.
Миграция идет волнами: при ухудшении погоды (сильном дожде и ветре) вальдшнепы делают остановки, а во время благоприятных условий вновь продолжают путь.
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