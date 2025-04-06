https://ria.ru/20250406/moskva-2009600276.html

Ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков

Ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков - РИА Новости, 06.04.2025

Ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков

Минувшей ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков, в то время как в столице - 3 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:36:00+03:00

2025-04-06T07:36:00+03:00

2025-04-06T07:46:00+03:00

общество

москва

наро-фоминск

коломна

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков, в то время как в столице - 3 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Циклон "Зион" в ночь принес в Москву настоящую зиму. За ночь в столице выпало 3 миллиметра осадков, по югу области: в Наро-Фоминске – 7 миллиметров, Коломне – 9 миллиметров, Серпухове – 10 миллиметров, Михнево – 15 миллиметров или 43% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге – 15 миллиметров. Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток - в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее – осадки переходят в дождь.

https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543383.html

москва

наро-фоминск

коломна

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общество, москва, наро-фоминск, коломна, евгений тишковец