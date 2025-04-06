https://ria.ru/20250406/morohov-2009610969.html

Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину

Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину - РИА Новости, 06.04.2025

Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину

Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, фигурант дела о хищении у АО "Концерн "Калашников" в отношении соучредителя “Интертехники” и победителя РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:03:00+03:00

2025-04-06T10:03:00+03:00

2025-04-06T10:03:00+03:00

происшествия

россия

калашников (концерн)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, фигурант дела о хищении у АО "Концерн "Калашников" в отношении соучредителя “Интертехники” и победителя шоу “Танцы со звездами” Алексея Леденева, признал вину и заключил досудебное соглашение, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что с Мороховым прокурором Ивановкой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, оно выполняется, тогда как обвиняемый “обладает информацией о нахождении предметов и документов, которые могут являться доказательствами по делу”. При этом, как указано в процессуальном кодексе, заключение такого соглашения предполагает признание вины, содействие следствию и изобличение других фигурантов. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". Срок содержания его под стражей был продлен также до 12 мая. По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звёздами".

https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калашников (концерн)