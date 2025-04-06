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Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину - РИА Новости, 06.04.2025
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10:03 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/morohov-2009610969.html
Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину
Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину - РИА Новости, 06.04.2025
Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину
Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, фигурант дела о хищении у АО "Концерн "Калашников" в отношении соучредителя “Интертехники” и победителя РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:03:00+03:00
2025-04-06T10:03:00+03:00
происшествия
россия
калашников (концерн)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, фигурант дела о хищении у АО "Концерн "Калашников" в отношении соучредителя “Интертехники” и победителя шоу “Танцы со звездами” Алексея Леденева, признал вину и заключил досудебное соглашение, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что с Мороховым прокурором Ивановкой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, оно выполняется, тогда как обвиняемый “обладает информацией о нахождении предметов и документов, которые могут являться доказательствами по делу”. При этом, как указано в процессуальном кодексе, заключение такого соглашения предполагает признание вины, содействие следствию и изобличение других фигурантов. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". Срок содержания его под стражей был продлен также до 12 мая. По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звёздами".
https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html
https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html
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происшествия, россия, калашников (концерн)
Происшествия, Россия, Калашников (концерн)
Фигурант дела о хищении у "Калашникова" признал вину

Глава "Интертехники" Морохов признал вину по делу о хищении у "Калашникова"

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, фигурант дела о хищении у АО "Концерн "Калашников" в отношении соучредителя “Интертехники” и победителя шоу “Танцы со звездами” Алексея Леденева, признал вину и заключил досудебное соглашение, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что с Мороховым прокурором Ивановкой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, оно выполняется, тогда как обвиняемый “обладает информацией о нахождении предметов и документов, которые могут являться доказательствами по делу”. При этом, как указано в процессуальном кодексе, заключение такого соглашения предполагает признание вины, содействие следствию и изобличение других фигурантов.
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В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа.
По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям.
Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". Срок содержания его под стражей был продлен также до 12 мая.
По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звёздами".
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