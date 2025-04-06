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Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму - РИА Новости, 06.04.2025
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09:57 06.04.2025 (обновлено: 12:43 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/mjanma-2009609673.html
Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму
Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму - РИА Новости, 06.04.2025
Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму
Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:57:00+03:00
2025-04-06T12:43:00+03:00
в мире
россия
мьянма
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Два борта МЧС России доставили гумпомощь населению Мьянмы. Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза. В составе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарная операция осуществляется по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.
https://ria.ru/20250402/spasateli-2008808209.html
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в мире, россия, мьянма, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Россия, Мьянма, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму

Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму

© МЧС России/TelegramДва борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму
Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© МЧС России/Telegram
Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"Два борта МЧС России доставили гумпомощь населению Мьянмы. Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза. В составе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов", - говорится в сообщении.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
Отмечается, что гуманитарная операция осуществляется по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме
2 апреля, 08:40
 
В миреРоссияМьянмаВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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