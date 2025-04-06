https://ria.ru/20250406/mjanma-2009609673.html

Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму

Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму - РИА Новости, 06.04.2025

Россия доставила 68 тонн гумпомощи в Мьянму

Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:57:00+03:00

2025-04-06T09:57:00+03:00

2025-04-06T12:43:00+03:00

в мире

россия

мьянма

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009629083_25:0:841:459_1920x0_80_0_0_3101e6d13b7d1291c84250e2e1641f28.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два борта МЧС России доставили 68 тонн гуманитарного груза в Мьянму, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Два борта МЧС России доставили гумпомощь населению Мьянмы. Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза. В составе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарная операция осуществляется по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Число погибших в результате увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали.

https://ria.ru/20250402/spasateli-2008808209.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, мьянма, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде