https://ria.ru/20250406/miting-2009669211.html

В Париже тысячи людей вышли на митинг в поддержку Ле Пен

В Париже тысячи людей вышли на митинг в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 06.04.2025

В Париже тысячи людей вышли на митинг в поддержку Ле Пен

В Париже проходит митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой приговором суда запретили избираться в РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:07:00+03:00

2025-04-06T18:07:00+03:00

2025-04-06T18:44:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. В Париже проходит митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой приговором суда запретили избираться в органы власти, передает корреспондент РИА Новости. С двух часов к площади Вобан начали стягиваться манифестанты. Вскоре площадь заполнилась людьми, над толпой поднялись французские флаги. Среди пришедших поддержать политика — люди всех возрастов.На больших экранах, установленных около сцены, высветилась надпись "Молодежь с Марин!". Как сообщили РИА Новости организаторы акции, освещать ее прибыли представители более двух сотен СМИ. Сама Ле Пен заранее приехала на митинг на авто в сопровождении охранников. Как отметил лидер партии Жордан Барделла, день обвинительного приговора Ле Пен останется черным днем в истории. По его словам, несправедливое и скандальное судебное решение, направленное на исключение ее из президентской гонки, угрожает демократии и наносит ущерб миллионам патриотически настроенных французов. "Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчеркиваю политическую подоплеку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!" — сказала Ле Пен. Некоторые манифестанты начали выкрикивать: "Макрона в отставку!" Акция проходит мирно, однако перед началом выступлений активистки движения Femen попытались помешать ее проведению. Несколько женщин топлес с надписями "никакого терпения к фашистам" на груди начали устраивать беспорядки, но полиция очень быстро их задержала. Дело против Ле ПенТридцать первого марта суд в Париже приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два условно, по делу о растрате средств Европарламента. Политик не отправится в тюрьму и будет отбывать два года дома с электронным браслетом. Ее также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.Кроме того, Ле Пен не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Это означает, что она не будет бороться за президентское кресло в 2027 году.Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходил в Париже с 30 сентября. Их обвинили в нецелевом использовании денег в 2004-2016 годах. Утверждается, что политики платили парламентским ассистентам, которые в течение 11 лет работали только на "Национальное объединение". Общая сумма ущерба для ЕП оценивается в 4,1 миллиона евро.Главу фракции признали виновной в создании системы для упрощения фиктивного найма "с целью облегчения финансовой нагрузки на партию". Судья считает, что евродепутат несет личную ответственность за действия ассистентов и оплату их работы.Ле Пен назвала такой приговор политической смертью. По ее мнению, решение суда косвенно поставит под сомнение легитимность президентских выборов в 2027 году, поскольку лишение граждан демократического выбора может привести к утрате доверия к будущему главе государства.

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https://ria.ru/20250404/mask-2009256390.html

https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html

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Митинг в поддержку Марин Ле Пен в Париже В Париже проходит митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой приговором суда было запрещено избираться в органы власти, передает корреспондент РИА Новости. Среди пришедших поддержать политика - люди всех возрастов, как молодежь, так и более пожилые французы. 2025-04-06T18:07 true PT0M44S

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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен, франция