Миронов поздравил Симоньян с юбилеем
Миронов: Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и достоинство, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале, поздравляя Симоньян с Днём Рождения.
"Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества - ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу", - написал Миронов.
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем
Вчера, 14:09
Он пожелал Симоньян здоровья, счастья и новых свершений.
Кроме того, Миронов поздравил весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня основания, отметив, что миллионы людей по всему миру смотрят его, а также он защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о ней и мировых событиях.
"Желаю профессионалам RT еще долгих лет успешной работы на информационном фронте", - добавил лидер партии.
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом
Вчера, 14:08