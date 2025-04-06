https://ria.ru/20250406/mironov-2009654612.html

Миронов поздравил Симоньян с юбилеем

Миронов поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025

Миронов поздравил Симоньян с юбилеем

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:49:00+03:00

2025-04-06T15:49:00+03:00

2025-04-06T15:49:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

сергей миронов

антон чехов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и достоинство, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале, поздравляя Симоньян с Днём Рождения. "Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества - ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу", - написал Миронов. Он пожелал Симоньян здоровья, счастья и новых свершений. Кроме того, Миронов поздравил весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня основания, отметив, что миллионы людей по всему миру смотрят его, а также он защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о ней и мировых событиях. "Желаю профессионалам RT еще долгих лет успешной работы на информационном фронте", - добавил лидер партии.

https://ria.ru/20250406/simonyan-2009644210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, маргарита симоньян, сергей миронов, антон чехов