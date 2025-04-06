Рейтинг@Mail.ru
Миронов поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/mironov-2009654612.html
Миронов поздравил Симоньян с юбилеем
Миронов поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Миронов поздравил Симоньян с юбилеем
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:49:00+03:00
2025-04-06T15:49:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
сергей миронов
антон чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и достоинство, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале, поздравляя Симоньян с Днём Рождения. "Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества - ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу", - написал Миронов. Он пожелал Симоньян здоровья, счастья и новых свершений. Кроме того, Миронов поздравил весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня основания, отметив, что миллионы людей по всему миру смотрят его, а также он защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о ней и мировых событиях. "Желаю профессионалам RT еще долгих лет успешной работы на информационном фронте", - добавил лидер партии.
https://ria.ru/20250406/simonyan-2009644210.html
https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, маргарита симоньян, сергей миронов, антон чехов
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Сергей Миронов, Антон Чехов
Миронов поздравил Симоньян с юбилеем

Миронов: Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посвятила свой редкий дар России, сражаясь за ее честь и достоинство, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале, поздравляя Симоньян с Днём Рождения.
"Сердечно поздравляю главреда канала! Помните крылатую фразу Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно? Мне кажется, из наших современников именно Маргарита Симоновна сочетает все эти замечательные качества - ум, красоту, обаяние, человечность. Свой яркий талант и энергию, свой редкий дар она посвятила России, сражаясь за честь и достоинство нашей страны, приближая нашу Победу", - написал Миронов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем
Вчера, 14:09
Он пожелал Симоньян здоровья, счастья и новых свершений.
Кроме того, Миронов поздравил весь коллектив телеканала RT с 20-летием со дня основания, отметив, что миллионы людей по всему миру смотрят его, а также он защищает интересы России на информационной передовой, рассказывает правду о ней и мировых событиях.
"Желаю профессионалам RT еще долгих лет успешной работы на информационном фронте", - добавил лидер партии.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом
Вчера, 14:08
 
ОбществоРоссияМаргарита СимоньянСергей МироновАнтон Чехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала