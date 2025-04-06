https://ria.ru/20250406/minoborony-2009599279.html

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 06.04.2025

ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников над тремя регионами

Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:14:00+03:00

2025-04-06T07:14:00+03:00

2025-04-06T08:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html

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безопасность, россия, ростовская область, курская область