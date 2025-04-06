https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 под прикрытием Су-35С нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:03:00+03:00

2025-04-06T05:03:00+03:00

2025-04-06T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экипаж Су-34 под прикрытием Су-35С нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. "По докладу разведки цель была успешно поражена", - следует из сообщения Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-34, су-35с