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Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 под прикрытием Су-35С нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:03:00+03:00
2025-04-06T05:03:00+03:00
2025-04-06T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
су-34
су-35с
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экипаж Су-34 под прикрытием Су-35С нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что после выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. "По докладу разведки цель была успешно поражена", - следует из сообщения Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-34, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-35С
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области