https://ria.ru/20250406/mer-2009658008.html

Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой

Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой - РИА Новости, 06.04.2025

Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский похвалился в соцсети X тем, что прошел восьмичасовую военную подготовку. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:14:00+03:00

2025-04-06T16:14:00+03:00

2025-04-06T17:42:00+03:00

в мире

польша

варшава

рафал тшасковски

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_0:160:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d1f9cdea4bd0fcfbd8c88a9588809f.jpg

ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский похвалился в соцсети X тем, что прошел восьмичасовую военную подготовку. "Я завершил тренировки в рамках кампании "Тренируйся с армией". Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную "подготовку к обороне" из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди — серьезные, но с дистанцией", — написал он под публикацией сертификата о прохождении военной подготовки. Из сертификата следует, что его курс длился всего восемь часов. Некоторые пользователи усомнились, что Тшасковский действительно проходил военную подготовку, пусть даже и такую короткую. Выборы президента Польши назначены на 18 мая. По результатам многочисленных соцопросов Тшасковский — один из наиболее вероятных победителей президентской гонки.

https://ria.ru/20250118/polsha-1994350380.html

https://ria.ru/20250404/polsha-2009317789.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, рафал тшасковски