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Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой - РИА Новости, 06.04.2025
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16:14 06.04.2025 (обновлено: 17:42 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/mer-2009658008.html
Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой
Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой - РИА Новости, 06.04.2025
Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой
Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский похвалился в соцсети X тем, что прошел восьмичасовую военную подготовку. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:14:00+03:00
2025-04-06T17:42:00+03:00
в мире
польша
варшава
рафал тшасковски
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ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский похвалился в соцсети X тем, что прошел восьмичасовую военную подготовку. "Я завершил тренировки в рамках кампании "Тренируйся с армией". Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную "подготовку к обороне" из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди — серьезные, но с дистанцией", — написал он под публикацией сертификата о прохождении военной подготовки. Из сертификата следует, что его курс длился всего восемь часов. Некоторые пользователи усомнились, что Тшасковский действительно проходил военную подготовку, пусть даже и такую короткую. Выборы президента Польши назначены на 18 мая. По результатам многочисленных соцопросов Тшасковский — один из наиболее вероятных победителей президентской гонки.
https://ria.ru/20250118/polsha-1994350380.html
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в мире, польша, варшава, рафал тшасковски
В мире, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски
Мэр Варшавы похвалился восьмичасовой военной подготовкой

Кандидат в президенты Польши Тшасковский прошел восьмичасовую военную подготовку

© AP Photo / Michal DyjukМэр Варшавы Рафал Тшасковский
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский похвалился в соцсети X тем, что прошел восьмичасовую военную подготовку.
"Я завершил тренировки в рамках кампании "Тренируйся с армией". Те, кто, как и я, помнит несколько гротескную "подготовку к обороне" из школьных занятий, будут шокированы. Полезные знания, фантастические инструкторы — опытные профессионалы с энтузиазмом, и в то же время мегакрутые люди — серьезные, но с дистанцией", — написал он под публикацией сертификата о прохождении военной подготовки.
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Из сертификата следует, что его курс длился всего восемь часов.
Некоторые пользователи усомнились, что Тшасковский действительно проходил военную подготовку, пусть даже и такую короткую.
Выборы президента Польши назначены на 18 мая. По результатам многочисленных соцопросов Тшасковский — один из наиболее вероятных победителей президентской гонки.
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