Рейтинг@Mail.ru
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 06.04.2025 (обновлено: 05:26 07.04.2025)
https://ria.ru/20250406/maslo-2009684507.html
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла - РИА Новости, 07.04.2025
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла
Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-06T20:20:00+03:00
2025-04-07T05:26:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009606902_0:359:562:675_1920x0_80_0_0_c2163a9fccb9cdbe9c35fd7b2b9086cf.jpg
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани. "Местами на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. По предварительным данным после анализа специалистов, это пальмовое масло", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные выбросы произошли в субботу, 5 апреля. В воскресенье их практически не было. Уточняется, что сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления вещества и выяснения источника его происхождения.
https://ria.ru/20250329/anapa-2008143254.html
https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html
анапа
темрюкский район
черное море
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009606902_0:308:562:730_1920x0_80_0_0_30873835251154e37dc145f0271020e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, темрюкский район, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Черное море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Краснодарский край
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла

На берег в Анапе и Темрюкском районе Кубани выбросило пальмовое масло

© Фото : Новороссийск.Today/TelegramБелое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе
Белое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Новороссийск.Today/Telegram
Белое вещество, похожее на пальмовое масло, обнаружено на пляже в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани.
"Местами на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. По предварительным данным после анализа специалистов, это пальмовое масло", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
29 марта, 16:12
Отмечается, что основные выбросы произошли в субботу, 5 апреля. В воскресенье их практически не было.
Уточняется, что сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления вещества и выяснения источника его происхождения.
У береговой линии Анапы - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Анапе убирают вал, защищающий пляжи от мазута
Вчера, 14:46
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районЧерное мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала