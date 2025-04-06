https://ria.ru/20250406/maslo-2009684507.html
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла - РИА Новости, 07.04.2025
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла
Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-06T20:20:00+03:00
2025-04-06T20:20:00+03:00
2025-04-07T05:26:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани. "Местами на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 километров. По предварительным данным после анализа специалистов, это пальмовое масло", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные выбросы произошли в субботу, 5 апреля. В воскресенье их практически не было. Уточняется, что сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления вещества и выяснения источника его происхождения.
https://ria.ru/20250329/anapa-2008143254.html
https://ria.ru/20250406/anapa-2009648590.html
анапа
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происшествия, анапа, темрюкский район, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Черное море, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Краснодарский край
На побережье Черного моря произошли выбросы пальмового масла
На берег в Анапе и Темрюкском районе Кубани выбросило пальмовое масло