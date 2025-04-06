Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html
В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика
В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025
В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика
Спасатели нашли десятилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье днем в Симферопольском районе, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:07:00+03:00
2025-04-06T22:07:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели нашли десятилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье днем в Симферопольском районе, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным пресс-службы МЧС, в Крыму недалеко от села Урожайное сегодня днем потерялся ребенок. Мальчик вышел погулять в неизвестном направлении и пропал, его искали несколько часов. Сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились более 230 сотрудников МЧС России, АСО "Крым-Спас", сотрудники МВД Республики Крым, волонтеры и 43 единицы техники. "Поздно вечером ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС России Анатолий Березка и Игорь Чуковенков, прочесывая поле с фонарями, заметили что вдалеке что-то заблестело. На мальчике была надета куртка со светоотражающими элементами, она и помогла его найти. Пока шли к дороге, он рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасители передали ребенка сотрудникам полиции, которые доставили его родителям.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Спасатели нашли пропавшего в Симферопольском районе десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели нашли десятилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье днем в Симферопольском районе, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным пресс-службы МЧС, в Крыму недалеко от села Урожайное сегодня днем потерялся ребенок. Мальчик вышел погулять в неизвестном направлении и пропал, его искали несколько часов. Сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились более 230 сотрудников МЧС России, АСО "Крым-Спас", сотрудники МВД Республики Крым, волонтеры и 43 единицы техники.
«
"Поздно вечером ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС России Анатолий Березка и Игорь Чуковенков, прочесывая поле с фонарями, заметили что вдалеке что-то заблестело. На мальчике была надета куртка со светоотражающими элементами, она и помогла его найти. Пока шли к дороге, он рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасители передали ребенка сотрудникам полиции, которые доставили его родителям.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
22 января, 07:54
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала