https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html

В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика

В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика - РИА Новости, 06.04.2025

В Крыму нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Спасатели нашли десятилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье днем в Симферопольском районе, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:07:00+03:00

2025-04-06T22:07:00+03:00

2025-04-06T22:07:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спасатели нашли десятилетнего мальчика, пропавшего в воскресенье днем в Симферопольском районе, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным пресс-службы МЧС, в Крыму недалеко от села Урожайное сегодня днем потерялся ребенок. Мальчик вышел погулять в неизвестном направлении и пропал, его искали несколько часов. Сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились более 230 сотрудников МЧС России, АСО "Крым-Спас", сотрудники МВД Республики Крым, волонтеры и 43 единицы техники. "Поздно вечером ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС России Анатолий Березка и Игорь Чуковенков, прочесывая поле с фонарями, заметили что вдалеке что-то заблестело. На мальчике была надета куртка со светоотражающими элементами, она и помогла его найти. Пока шли к дороге, он рассказал, что пошел посмотреть лошадей и заблудился", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасители передали ребенка сотрудникам полиции, которые доставили его родителям.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)