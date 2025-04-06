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Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России - РИА Новости, 06.04.2025
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14:46 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/makron-2009648401.html
Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России
Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России - РИА Новости, 06.04.2025
Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России
Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:46:00+03:00
2025-04-06T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Неистовое безумие! Без всякого парламентского контроля Макрон ведет нас к войне с ядерной державой, Россией, пока идут переговоры о мире. Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту", — призвал Дюпон-Эньян, комментируя встречу французских и британских военных руководителей с Владимиром Зеленским.В воскресенье британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев".Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
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в мире, россия, украина, франция, николя дюпон-эньян, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Николя Дюпон-Эньян, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Евросоюз
Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России

Политик Дюпон-Эньян призвал к импичменту Макрона из-за его ходов против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
«
"Неистовое безумие! Без всякого парламентского контроля Макрон ведет нас к войне с ядерной державой, Россией, пока идут переговоры о мире. Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту", — призвал Дюпон-Эньян, комментируя встречу французских и британских военных руководителей с Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Во Франции рассказали о странном пристрастии Макрона
4 апреля, 20:04
В воскресенье британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев".
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреРоссияУкраинаФранцияНиколя Дюпон-ЭньянЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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