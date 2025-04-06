Во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России
Политик Дюпон-Эньян призвал к импичменту Макрона из-за его ходов против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
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"Неистовое безумие! Без всякого парламентского контроля Макрон ведет нас к войне с ядерной державой, Россией, пока идут переговоры о мире. Правительство должно быть подвергнуто порицанию, а президент — импичменту", — призвал Дюпон-Эньян, комментируя встречу французских и британских военных руководителей с Владимиром Зеленским.
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В воскресенье британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев".
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.