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Al-Jazeera: из-за обстрелов сектора Газа за сутки погибли 46 человек

Al-Jazeera: из-за обстрелов сектора Газа за сутки погибли 46 человек - РИА Новости, 06.04.2025

Al-Jazeera: из-за обстрелов сектора Газа за сутки погибли 46 человек

Почти 50 человек погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа за последние 24 часа, сообщил в воскресенье телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:47:00+03:00

2025-04-06T09:47:00+03:00

2025-04-06T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Почти 50 человек погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа за последние 24 часа, сообщил в воскресенье телеканал Al-Jazeera. “В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа погибли 46 человек”, - передает телеканал. По его данным, бомбардировкам подверглись города Хан-Юнис и Газа, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев. Десятки человек получили ранения. Как сообщили ранее палестинские медицинские источники, число жертв израильских ударов по сектору Газа с момента их возобновления 18 марта превысило 1,3 тысячи человек, еще более трех тысяч получили ранения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году