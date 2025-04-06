"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса
BZ: ЕС всячески стремится сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье в газете Berliner Zeitung.
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"Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может", — говорится в публикации.
"Утверждение, что Украина может выиграть войну, также совершенно нереалистично <…> Однако ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать эти факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений <…> но и срывают текущие переговоры", — резюмирует Шайдлер.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мирный процесс
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.