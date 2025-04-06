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"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/krizis-2009614577.html
"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса
"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса - РИА Новости, 06.04.2025
"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса
Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье в РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:30:00+03:00
2025-04-06T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
евросоюз
нато
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье в газете Berliner Zeitung."Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может", — говорится в публикации.При этом, продолжает автор, все пустые заявления европейской элиты о том, что Украина должна победить в этом конфликте, только обостряют обстановку и заводят ситуацию в тупик. Такая позиция не только все сильнее ситуацию для Киева, но и дискредитирует сам ЕС, пояснил он."Утверждение, что Украина может выиграть войну, также совершенно нереалистично &lt;…&gt; Однако ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать эти факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений &lt;…&gt; но и срывают текущие переговоры", — резюмирует Шайдлер.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html
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в мире, украина, москва, киев, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Евросоюз, НАТО
"Нереалистично": в ФРГ сделали резкое заявление о конце украинского кризиса

BZ: ЕС всячески стремится сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Евросоюз делает все возможное, чтобы сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в своей статье в газете Berliner Zeitung.
«
"Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может", — говорится в публикации.
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При этом, продолжает автор, все пустые заявления европейской элиты о том, что Украина должна победить в этом конфликте, только обостряют обстановку и заводят ситуацию в тупик. Такая позиция не только все сильнее ситуацию для Киева, но и дискредитирует сам ЕС, пояснил он.
"Утверждение, что Украина может выиграть войну, также совершенно нереалистично <…> Однако ведущие политики ЕС по-прежнему отказываются признать эти факты. Они не только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений <…> но и срывают текущие переговоры", — резюмирует Шайдлер.
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Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Мирный процесс

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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