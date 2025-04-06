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Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку - РИА Новости, 06.04.2025
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15:39 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/kot-2009653880.html
Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку
Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку - РИА Новости, 06.04.2025
Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку
Коту Симбе из Московского зоопарка, который "работает" в отделе внешних коммуникаций, подарили именную куртку от непогоды, сообщила генеральный директор зоосада РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:39:00+03:00
2025-04-06T15:39:00+03:00
светлана акулова
московский зоопарк
россия
москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коту Симбе из Московского зоопарка, который "работает" в отделе внешних коммуникаций, подарили именную куртку от непогоды, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. "Добро пожаловать в снежный апокалипсис. Раз уж зима вернулась, Симба должен быть одет по погоде и по статусу. Теперь у нашего черного любимца есть именная курточка с логотипом Московского зоопарка, почти как спецодежда сотрудников. Его обязанности прежние - порядок, патрулирование и харизма. Только теперь все это в форме с логотипом. Почет и уважение", - написала Акулова в Telegram-канале. Он добавила, что Симба не будет носить подарок каждый день. Симба живет в Московском зоопарке с мая 2024 года после того, как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. В августе Акулова сообщила, что Симбу "трудоустроили" в зоопарк в отдел внешних коммуникаций и по совместительству в отдел "Фауна России".
https://ria.ru/20250405/sobaki-2009512272.html
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светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия, Москва
Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку

Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку от непогоды

© Светлана Акулова/TelegramКот Симба из Московского зоопарка в именной куртке
Кот Симба из Московского зоопарка в именной куртке - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Светлана Акулова/Telegram
Кот Симба из Московского зоопарка в именной куртке
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коту Симбе из Московского зоопарка, который "работает" в отделе внешних коммуникаций, подарили именную куртку от непогоды, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Добро пожаловать в снежный апокалипсис. Раз уж зима вернулась, Симба должен быть одет по погоде и по статусу. Теперь у нашего черного любимца есть именная курточка с логотипом Московского зоопарка, почти как спецодежда сотрудников. Его обязанности прежние - порядок, патрулирование и харизма. Только теперь все это в форме с логотипом. Почет и уважение", - написала Акулова в Telegram-канале.
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Он добавила, что Симба не будет носить подарок каждый день.
Симба живет в Московском зоопарке с мая 2024 года после того, как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. В августе Акулова сообщила, что Симбу "трудоустроили" в зоопарк в отдел внешних коммуникаций и по совместительству в отдел "Фауна России".
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