https://ria.ru/20250406/kot-2009653880.html

Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку

Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку - РИА Новости, 06.04.2025

Коту Симбе из Московского зоопарка подарили именную куртку

Коту Симбе из Московского зоопарка, который "работает" в отделе внешних коммуникаций, подарили именную куртку от непогоды, сообщила генеральный директор зоосада РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:39:00+03:00

2025-04-06T15:39:00+03:00

2025-04-06T15:39:00+03:00

светлана акулова

московский зоопарк

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009653591_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_e2c2df6d4017f564a7aad02cecd071d4.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коту Симбе из Московского зоопарка, который "работает" в отделе внешних коммуникаций, подарили именную куртку от непогоды, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. "Добро пожаловать в снежный апокалипсис. Раз уж зима вернулась, Симба должен быть одет по погоде и по статусу. Теперь у нашего черного любимца есть именная курточка с логотипом Московского зоопарка, почти как спецодежда сотрудников. Его обязанности прежние - порядок, патрулирование и харизма. Только теперь все это в форме с логотипом. Почет и уважение", - написала Акулова в Telegram-канале. Он добавила, что Симба не будет носить подарок каждый день. Симба живет в Московском зоопарке с мая 2024 года после того, как забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков, и откуда его сняли спасатели. В августе Акулова сообщила, что Симбу "трудоустроили" в зоопарк в отдел внешних коммуникаций и по совместительству в отдел "Фауна России".

https://ria.ru/20250405/sobaki-2009512272.html

https://ria.ru/20250327/alpaka-2007639225.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк, россия, москва