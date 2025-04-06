https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html

Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу

Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу - РИА Новости, 06.04.2025

Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу

Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:42:00+03:00

2025-04-06T10:42:00+03:00

2025-04-06T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill. "Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. <…> Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. <…> Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", — заявил Грин во время проходившей в Вашингтоне акции протеста под лозунгом "Hands Off!". По словам конгрессмена, Трамп не заслуживает должности, которую занимает. До этого Грин уже заявлял, что работает над очередной попыткой объявить действующему президенту импичмент.Как отмечала газета New York Times, Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что не раз бросал вызов лидерам Демократической партии, в которой состоит, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще до того, как сама Демпартия подняла этот вопрос. Он делал это трижды, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, и каждый раз терпел неудачу. Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Первый процесс демократы организовали в 2019 году. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп утверждал, что хотел от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Второй импичмент палата представителей вынесла в январе 2021-го. Трампа обвиняли тогда в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. Сенат, рассматривавший вопрос об импичменте, когда Трамп уже перестал был президентом, снова оправдал его.Сейчас у республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент Трампа маловероятен.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

https://ria.ru/20250405/ssha-2009579359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп