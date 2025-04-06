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Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу - РИА Новости, 06.04.2025
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10:42 06.04.2025 (обновлено: 11:58 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html
Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу
Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу - РИА Новости, 06.04.2025
Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу
Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:42:00+03:00
2025-04-06T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill. "Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. &lt;…&gt; Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. &lt;…&gt; Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", — заявил Грин во время проходившей в Вашингтоне акции протеста под лозунгом "Hands Off!". По словам конгрессмена, Трамп не заслуживает должности, которую занимает. До этого Грин уже заявлял, что работает над очередной попыткой объявить действующему президенту импичмент.Как отмечала газета New York Times, Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что не раз бросал вызов лидерам Демократической партии, в которой состоит, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще до того, как сама Демпартия подняла этот вопрос. Он делал это трижды, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, и каждый раз терпел неудачу. Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Первый процесс демократы организовали в 2019 году. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп утверждал, что хотел от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Второй импичмент палата представителей вынесла в январе 2021-го. Трампа обвиняли тогда в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. Сенат, рассматривавший вопрос об импичменте, когда Трамп уже перестал был президентом, снова оправдал его.Сейчас у республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент Трампа маловероятен.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Конгрессмен Грин собрался вынести импичмент Трампу

Конгрессмен Грин планирует вынести импичмент Трампу в течение 30 дней

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Конгрессмен-демократ Эл Грин намерен вынести импичмент президенту США Дональду Трампу, пишет газета Hill.
"Нам нужен сенат, который на этот раз признает его виновным. <…> Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. <…> Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", — заявил Грин во время проходившей в Вашингтоне акции протеста под лозунгом "Hands Off!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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По словам конгрессмена, Трамп не заслуживает должности, которую занимает.
До этого Грин уже заявлял, что работает над очередной попыткой объявить действующему президенту импичмент.
Как отмечала газета New York Times, Грин известен на Капитолийском холме отчасти тем, что не раз бросал вызов лидерам Демократической партии, в которой состоит, чтобы добиться импичмента Трампа во время его первого срока, еще до того, как сама Демпартия подняла этот вопрос. Он делал это трижды, начиная с первого года пребывания Трампа у власти, и каждый раз терпел неудачу.
Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Первый процесс демократы организовали в 2019 году. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп утверждал, что хотел от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
Второй импичмент палата представителей вынесла в январе 2021-го. Трампа обвиняли тогда в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. Сенат, рассматривавший вопрос об импичменте, когда Трамп уже перестал был президентом, снова оправдал его.
Сейчас у республиканцев перевес в обеих палатах конгресса, поэтому импичмент Трампа маловероятен.
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