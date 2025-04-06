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Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 06.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:08 06.04.2025 (обновлено: 16:20 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 06.04.2025
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:08:00+03:00
2025-04-06T16:20:00+03:00
религия
россия
маргарита симоньян
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного ордена равноапостольной княгини Ольги III степени в честь ее дня рождения."Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости патриаршем послании.Предстоятель Русской православной церкви отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу."Будучи талантливым руководителем, вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом, помогают доводить до мировой общественности позицию России и способствуют развитию международного диалога. Милостивый Господь да ниспошлет вам силы и вдохновение для новых свершений, да подаст вам и вашим близким доброе здравие и укрепит в дальнейших трудах", — говорится в послании патриарха.Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.
https://ria.ru/20250406/bastrykin-2009625033.html
https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html
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россия, маргарита симоньян, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Маргарита Симоньян, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом

Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного ордена равноапостольной княгини Ольги III степени в честь ее дня рождения.
"Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости патриаршем послании.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем
Вчера, 12:07
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу.
"Будучи талантливым руководителем, вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом, помогают доводить до мировой общественности позицию России и способствуют развитию международного диалога. Милостивый Господь да ниспошлет вам силы и вдохновение для новых свершений, да подаст вам и вашим близким доброе здравие и укрепит в дальнейших трудах", — говорится в послании патриарха.
Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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20 декабря 2024, 16:58
 
РелигияРоссияМаргарита СимоньянРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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