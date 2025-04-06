Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного ордена равноапостольной княгини Ольги III степени в честь ее дня рождения.
"Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости патриаршем послании.
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем
Вчера, 12:07
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу.
"Будучи талантливым руководителем, вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом, помогают доводить до мировой общественности позицию России и способствуют развитию международного диалога. Милостивый Господь да ниспошлет вам силы и вдохновение для новых свершений, да подаст вам и вашим близким доброе здравие и укрепит в дальнейших трудах", — говорится в послании патриарха.
Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.
Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
20 декабря 2024, 16:58