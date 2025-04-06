https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html

Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом

Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 06.04.2025

Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:08:00+03:00

2025-04-06T14:08:00+03:00

2025-04-06T16:20:00+03:00

религия

россия

маргарита симоньян

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян церковного ордена равноапостольной княгини Ольги III степени в честь ее дня рождения."Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости патриаршем послании.Предстоятель Русской православной церкви отметил, что работа Симоньян на посту главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT — это яркий пример высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу."Будучи талантливым руководителем, вы в условиях тотального идеологического давления на нашу страну смогли создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом, помогают доводить до мировой общественности позицию России и способствуют развитию международного диалога. Милостивый Господь да ниспошлет вам силы и вдохновение для новых свершений, да подаст вам и вашим близким доброе здравие и укрепит в дальнейших трудах", — говорится в послании патриарха.Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают исключительно женщин за особые заслуги.

https://ria.ru/20250406/bastrykin-2009625033.html

https://ria.ru/20241220/simonyan-1990465646.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, маргарита симоньян, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)