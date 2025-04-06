Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 06.04.2025 (обновлено: 11:55 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/kinolog-2009593966.html
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак - РИА Новости, 06.04.2025
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак
Многие собаководы, которые всё чаще относятся к своим питомцам, как к детям, задумываются о страховании жизни и здоровья животного, это может быть полезно во... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:19:00+03:00
2025-04-06T11:55:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732590251_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2bc6bc3b5be57db7b19d75b28eea72f5.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Многие собаководы, которые всё чаще относятся к своим питомцам, как к детям, задумываются о страховании жизни и здоровья животного, это может быть полезно во многих случаях, но есть и особенности, из-за которых такая услуга ударит по кошельку владельца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Ещё относительно недавно страхование собаки ассоциировалось в основном с причудами публичных людей. Но сегодня это всё более популярная практика: многие хозяева стремятся обеспечить своим питомцам дополнительную защиту. В основном люди стремятся покрыть расходы в случае болезни, нападения агрессивной собаки или при выезде за рубеж", - сказал Голубев. "Другие хотят защитить собаку от кражи или оформить страхование на случай смерти – такие истории тоже бывают. Открытым остаётся вопрос, сможет ли выплата хоть как-то унять душевную боль от потери друга", - добавил он. Кинолог посоветовал при выборе услуг, которые войдут в страховку, ориентироваться на породу и образ жизни питомца. По его словам, многие из предлагаемых страховщиком опций могут не понадобиться спокойному домашнему питомцу. В то же время владельцу, который часто путешествует, много времени проводит на улице или участвует с собакой в выставках, стоит рассмотреть расширенный пакет, включающий страховку от нападений других собак и различных травм, отметил Голубев. Кроме того, по его словам, не лишней будет страховка на случай болезни, если собаку хозяин взял из приюта. Как правило, такие животные чаще подвержены различным заболеваниям, что влечёт за собой значительные расходы. Также не стоит отказываться от предлагаемых большинством страховщиков услуги телеветеринарии и консультаций онлайн. Большинство проблем не требуют присутствия собаки непосредственно в кабинете ветеринарного врача, поэтому такая услуга поможет хозяину не раз сэкономить время и деньги, рассказал кинолог. "С возрастом риски заболеваний питомца увеличиваются. Поэтому большинство страховых компаний не работают с животными старше 8-10 лет. То же самое касается щенков – минимальный возраст, с которого можно оформить полис – 2-3 месяца. Важно учесть это при выборе полиса", - предупредил президент РКФ. Помимо этого, он рассказал, что многие полисы включают так называемую финансовую франшизу, то есть такую сумму, которую при наступлении страхового случая хозяин собаки всё равно должен будет заплатить, а компания покроет лишь всё, что не войдёт в неё. Голубев призвал внимательно знакомиться с условиями страховки и лимитами, так как некоторые могут оказаться невыгодны для кошелька собаковода. "Как правило, собаки за свою жизнь подвергаются большему риску, чем люди. Поэтому страхование домашнего животного от непредвиденных обстоятельств будет вполне справедливым решением. Напоследок отметим, что приобретать страховку важно в надёжных и проверенных компаниях или государственных банках, многие из которых предлагают такие услуги", - заключил он.
https://ria.ru/20250330/kinolog-2008197092.html
https://ria.ru/20250323/kinolog-2006734573.html
https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732590251_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f5d9a4479fa2852739780eb3c9d5ba0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал о страховании здоровья собак

Кинолог Голубев: страховка здоровья собаки может быть выгодна

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСиба-ину
Сиба-ину - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сиба-ину. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Многие собаководы, которые всё чаще относятся к своим питомцам, как к детям, задумываются о страховании жизни и здоровья животного, это может быть полезно во многих случаях, но есть и особенности, из-за которых такая услуга ударит по кошельку владельца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Ещё относительно недавно страхование собаки ассоциировалось в основном с причудами публичных людей. Но сегодня это всё более популярная практика: многие хозяева стремятся обеспечить своим питомцам дополнительную защиту. В основном люди стремятся покрыть расходы в случае болезни, нападения агрессивной собаки или при выезде за рубеж", - сказал Голубев.
Собака - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды
30 марта, 03:15
"Другие хотят защитить собаку от кражи или оформить страхование на случай смерти – такие истории тоже бывают. Открытым остаётся вопрос, сможет ли выплата хоть как-то унять душевную боль от потери друга", - добавил он.
Кинолог посоветовал при выборе услуг, которые войдут в страховку, ориентироваться на породу и образ жизни питомца. По его словам, многие из предлагаемых страховщиком опций могут не понадобиться спокойному домашнему питомцу. В то же время владельцу, который часто путешествует, много времени проводит на улице или участвует с собакой в выставках, стоит рассмотреть расширенный пакет, включающий страховку от нападений других собак и различных травм, отметил Голубев.
Кроме того, по его словам, не лишней будет страховка на случай болезни, если собаку хозяин взял из приюта. Как правило, такие животные чаще подвержены различным заболеваниям, что влечёт за собой значительные расходы.
Собака - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Кинолог рассказал, что рыба полезна для собак
23 марта, 03:56
Также не стоит отказываться от предлагаемых большинством страховщиков услуги телеветеринарии и консультаций онлайн. Большинство проблем не требуют присутствия собаки непосредственно в кабинете ветеринарного врача, поэтому такая услуга поможет хозяину не раз сэкономить время и деньги, рассказал кинолог.
"С возрастом риски заболеваний питомца увеличиваются. Поэтому большинство страховых компаний не работают с животными старше 8-10 лет. То же самое касается щенков – минимальный возраст, с которого можно оформить полис – 2-3 месяца. Важно учесть это при выборе полиса", - предупредил президент РКФ.
Помимо этого, он рассказал, что многие полисы включают так называемую финансовую франшизу, то есть такую сумму, которую при наступлении страхового случая хозяин собаки всё равно должен будет заплатить, а компания покроет лишь всё, что не войдёт в неё. Голубев призвал внимательно знакомиться с условиями страховки и лимитами, так как некоторые могут оказаться невыгодны для кошелька собаковода.
"Как правило, собаки за свою жизнь подвергаются большему риску, чем люди. Поэтому страхование домашнего животного от непредвиденных обстоятельств будет вполне справедливым решением. Напоследок отметим, что приобретать страховку важно в надёжных и проверенных компаниях или государственных банках, многие из которых предлагают такие услуги", - заключил он.
Собака - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику
2 марта, 04:13
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала