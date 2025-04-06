https://ria.ru/20250406/kinolog-2009593966.html

Кинолог рассказал о страховании здоровья собак

Кинолог рассказал о страховании здоровья собак - РИА Новости, 06.04.2025

Кинолог рассказал о страховании здоровья собак

Многие собаководы, которые всё чаще относятся к своим питомцам, как к детям, задумываются о страховании жизни и здоровья животного, это может быть полезно во... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:19:00+03:00

2025-04-06T03:19:00+03:00

2025-04-06T11:55:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Многие собаководы, которые всё чаще относятся к своим питомцам, как к детям, задумываются о страховании жизни и здоровья животного, это может быть полезно во многих случаях, но есть и особенности, из-за которых такая услуга ударит по кошельку владельца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Ещё относительно недавно страхование собаки ассоциировалось в основном с причудами публичных людей. Но сегодня это всё более популярная практика: многие хозяева стремятся обеспечить своим питомцам дополнительную защиту. В основном люди стремятся покрыть расходы в случае болезни, нападения агрессивной собаки или при выезде за рубеж", - сказал Голубев. "Другие хотят защитить собаку от кражи или оформить страхование на случай смерти – такие истории тоже бывают. Открытым остаётся вопрос, сможет ли выплата хоть как-то унять душевную боль от потери друга", - добавил он. Кинолог посоветовал при выборе услуг, которые войдут в страховку, ориентироваться на породу и образ жизни питомца. По его словам, многие из предлагаемых страховщиком опций могут не понадобиться спокойному домашнему питомцу. В то же время владельцу, который часто путешествует, много времени проводит на улице или участвует с собакой в выставках, стоит рассмотреть расширенный пакет, включающий страховку от нападений других собак и различных травм, отметил Голубев. Кроме того, по его словам, не лишней будет страховка на случай болезни, если собаку хозяин взял из приюта. Как правило, такие животные чаще подвержены различным заболеваниям, что влечёт за собой значительные расходы. Также не стоит отказываться от предлагаемых большинством страховщиков услуги телеветеринарии и консультаций онлайн. Большинство проблем не требуют присутствия собаки непосредственно в кабинете ветеринарного врача, поэтому такая услуга поможет хозяину не раз сэкономить время и деньги, рассказал кинолог. "С возрастом риски заболеваний питомца увеличиваются. Поэтому большинство страховых компаний не работают с животными старше 8-10 лет. То же самое касается щенков – минимальный возраст, с которого можно оформить полис – 2-3 месяца. Важно учесть это при выборе полиса", - предупредил президент РКФ. Помимо этого, он рассказал, что многие полисы включают так называемую финансовую франшизу, то есть такую сумму, которую при наступлении страхового случая хозяин собаки всё равно должен будет заплатить, а компания покроет лишь всё, что не войдёт в неё. Голубев призвал внимательно знакомиться с условиями страховки и лимитами, так как некоторые могут оказаться невыгодны для кошелька собаковода. "Как правило, собаки за свою жизнь подвергаются большему риску, чем люди. Поэтому страхование домашнего животного от непредвиденных обстоятельств будет вполне справедливым решением. Напоследок отметим, что приобретать страховку важно в надёжных и проверенных компаниях или государственных банках, многие из которых предлагают такие услуги", - заключил он.

https://ria.ru/20250330/kinolog-2008197092.html

https://ria.ru/20250323/kinolog-2006734573.html

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)