Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/kiev-2009642352.html
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
Удар нанесен по центру производства завозимых из Франции вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:03:00+03:00
2025-04-06T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
сергей лебедев
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Удар нанесен по центру производства завозимых из Франции вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь - один удар по городу, один - в пригород. В пригороде - тренировочная база. В городе, по слухам, - попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты", - заявил Лебедев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
россия
украина
франция
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, сергей лебедев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ

В Киевской области ударили по центру производства вертолетов из Франции для ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Удар нанесен по центру производства завозимых из Франции вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Белая Церковь - один удар по городу, один - в пригород. В пригороде - тренировочная база. В городе, по слухам, - попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты", - заявил Лебедев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияСергей ЛебедевСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала