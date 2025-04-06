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В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
Удар нанесен по центру производства завозимых из Франции вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:03:00+03:00
2025-04-06T14:03:00+03:00
2025-04-06T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Удар нанесен по центру производства завозимых из Франции вертолетов для ВСУ в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь - один удар по городу, один - в пригород. В пригороде - тренировочная база. В городе, по слухам, - попадание в производство, где собирали привезенные из Франции вертолеты", - заявил Лебедев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
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В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов из Франции для ВСУ