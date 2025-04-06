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ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 06.04.2025 (обновлено: 13:36 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html
ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве
ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве - РИА Новости, 06.04.2025
ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве
Ударами уничтожены два военных промышленных предприятия в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:25:00+03:00
2025-04-06T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ударами уничтожены два военных промышленных предприятия в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Киев - тринадцать атак. Вероятно, две сериями. Пять атак в самом городе. Уничтожены два промышленных предприятия с военным производством", - заявил Лебедев.По его словам, в Киеве были также уничтожены около 20 единиц военной техники, находившейся под открытым небом, еще столько же получили повреждения и нуждаются в ремонте. А в производственных цехах, по которым был нанесен удар, находилось "уникальное оборудование".
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
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киев, в мире, сергей лебедев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве

Российские бойцы уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ударами уничтожены два военных промышленных предприятия в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Киев - тринадцать атак. Вероятно, две сериями. Пять атак в самом городе. Уничтожены два промышленных предприятия с военным производством", - заявил Лебедев.
По его словам, в Киеве были также уничтожены около 20 единиц военной техники, находившейся под открытым небом, еще столько же получили повреждения и нуждаются в ремонте. А в производственных цехах, по которым был нанесен удар, находилось "уникальное оборудование".
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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