https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html

ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве

ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве - РИА Новости, 06.04.2025

ВС России уничтожили военные промышленные предприятия в Киеве

Ударами уничтожены два военных промышленных предприятия в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:25:00+03:00

2025-04-06T13:25:00+03:00

2025-04-06T13:36:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ударами уничтожены два военных промышленных предприятия в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Киев - тринадцать атак. Вероятно, две сериями. Пять атак в самом городе. Уничтожены два промышленных предприятия с военным производством", - заявил Лебедев.По его словам, в Киеве были также уничтожены около 20 единиц военной техники, находившейся под открытым небом, еще столько же получили повреждения и нуждаются в ремонте. А в производственных цехах, по которым был нанесен удар, находилось "уникальное оборудование".

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