Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах
Минобороны: Киев ни на сутки не прекращает атаки на энергообъекты России
© Кирилл Брага
Ремонт линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим ни на сутки не прекращает атаки на объекты российской энергетики, заявило Министерство обороны.
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"С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", — говорится в сводке.
Так, за прошедшие 24 часа украинские беспилотники семь раз атаковали энергообъекты в четырех регионах:
- в Крыму дрон повредил высоковольтную линию "Островская — Ковыльное" ГУП РК "Крымэнерго";
- в Брянской области атакованы энергообъект "Хвощевская" и дважды — высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", из-за этого без света остались жители Севского и Суземского районов;
- в Ростовской области из-за налета на энергообъект "Ростовская" произошло отключение высоковольтной линии;
- в Воронежской беспилотники дважды атаковали распределительный надземный газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
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