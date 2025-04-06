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Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах - РИА Новости, 06.04.2025
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13:05 06.04.2025 (обновлено: 13:55 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/kiev-2009631829.html
Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах
Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах
Киевский режим ни на сутки не прекращает атаки на объекты российской энергетики, заявило Министерство обороны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:05:00+03:00
2025-04-06T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим ни на сутки не прекращает атаки на объекты российской энергетики, заявило Министерство обороны. "С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", — говорится в сводке.Так, за прошедшие 24 часа украинские беспилотники семь раз атаковали энергообъекты в четырех регионах:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html
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Минобороны рассказало о несоблюдении Киевом договора об энергообъектах

Минобороны: Киев ни на сутки не прекращает атаки на энергообъекты России

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи
Ремонт линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Киевский режим ни на сутки не прекращает атаки на объекты российской энергетики, заявило Министерство обороны.
«
"С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", — говорится в сводке.
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Так, за прошедшие 24 часа украинские беспилотники семь раз атаковали энергообъекты в четырех регионах:
  • в Крыму дрон повредил высоковольтную линию "Островская — Ковыльное" ГУП РК "Крымэнерго";
  • в Брянской области атакованы энергообъект "Хвощевская" и дважды — высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго", из-за этого без света остались жители Севского и Суземского районов;
  • в Ростовской области из-за налета на энергообъект "Ростовская" произошло отключение высоковольтной линии;
  • в Воронежской беспилотники дважды атаковали распределительный надземный газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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