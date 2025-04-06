https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов

CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов - РИА Новости, 06.04.2025

CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов

Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил США и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:38:00+03:00

2025-04-06T21:38:00+03:00

2025-04-06T21:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил США и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда", — говорится в материале телеканала.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.Ранее президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News также пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009590575.html

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саудовская аравия

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в мире, сша, саудовская аравия, йемен, дональд трамп, ансар алла, хуситы