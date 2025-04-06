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CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов - РИА Новости, 06.04.2025
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21:38 06.04.2025 (обновлено: 21:57 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов - РИА Новости, 06.04.2025
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов
Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил США и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:38:00+03:00
2025-04-06T21:57:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
йемен
дональд трамп
ансар алла
хуситы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил США и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. &quot;Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда&quot;, — говорится в материале телеканала.Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.Ранее президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News также пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
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в мире, сша, саудовская аравия, йемен, дональд трамп, ансар алла, хуситы
В мире, США, Саудовская Аравия, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла, хуситы
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов

CNN: США и Саудовская Аравия готовят сухопутную операцию против хуситов в Йемене

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, FileВоенные Саудовской Аравии
Военные Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
Военные Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сухопутная операция с возможным участием военно-морских сил США и Саудовской Аравии готовится против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«

"Региональные дипломатические источники сообщили, что идет подготовка к наземной операции, которая будет начата с юга и востока, а также вдоль побережья. Скоординированное наступление может также включать военно-морскую поддержку Саудовской Аравии и США в попытке вернуть порт Ходейда", — говорится в материале телеканала.

Трамп 15 марта отдал приказ военным начать "решительные и мощные" действия против хуситов, и силы Центрального командования США нанесли серию ударов по объектам на всей территории Йемена.
Ранее президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News также пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
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В миреСШАСаудовская АравияЙеменДональд ТрампАнсар Аллахуситы
 
 
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