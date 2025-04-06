https://ria.ru/20250406/khusity-2009590575.html

Хуситы заявили об атаке на военные суда в Красном море

Хуситы заявили об атаке на военные суда в Красном море - РИА Новости, 06.04.2025

Хуситы заявили об атаке на военные суда в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T01:37:00+03:00

2025-04-06T01:37:00+03:00

2025-04-06T07:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало военные суда в северной части Красного моря, включая судно обеспечения американского авианосца Harry Truman, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа."В течение нескольких часов ракетные войска, военно-воздушные силы, а также силы беспилотных систем совместно с морскими силами участвовали в столкновениях с... военными кораблями на севере Красного моря, среди которых был и американский авианосец Truman, с использованием крылатых ракет и беспилотников", — говорится в заявлении.По данным Сариа, движение нанесло удар по судну обеспечения американского авианосца Harry Truman."Морские силы... провели военную операцию, в ходе которой атаковали судно обеспечения авианосца Harry Truman баллистической ракетой", — заявил представитель движения.Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, с конца позапрошлой недели, когда США начали наносить удары по Йемену. Ране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если еврейское государство продолжит блокаду сектора Газа.

https://ria.ru/20250405/khusity-2009459871.html

https://ria.ru/20250401/yemen-2008758620.html

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в мире, красное море, ансар алла, израиль, йемен, сша