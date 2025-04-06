Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ после обстрела Израиля
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся на пути в США, обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем недавний ракетный обстрел из сектора Газа и распорядился дать жесткий ответ палестинским радикалам, сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху поговорил с министром обороны Исраэлем Кацем с борта (номер один - ред.) "Крыло Сиона" и получил информацию о запуске ракет из сектора Газа. Премьер-министр распорядился дать жесткий ответ и подтвердил продолжение интенсивной деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа против (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - говорится в сообщении.
Офис министра обороны, в свою очередь, опубликовал сообщение, согласно которому Кац поручил армии продолжить и расширить нынешнюю военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
"За каждый осколок, попавший в жителя Ашкелона, убийцам из ХАМАС приходится платить очень высокую цену. Мы не потерпим ракетных обстрелов Израиля", - заявил Кац.
В воскресенье вечером пресс-служба израильской армии сообщила об активации сирен тревоги в ряде районов на юге страны. По данным военных, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа порядка десяти снарядов, половину из которых удалось перехватить, но были зафиксированы и падения. Сирены тревоги были активированы в Ашкелоне, Ашдоде и ряде близлежащих населенных пунктов. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что несколько человек пострадали в результате обстрела, а одного забрали в больницу с осколочными ранениями, но в состоянии легкой тяжести.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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