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В Японии пропал вертолет скорой помощи - РИА Новости, 06.04.2025
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12:46 06.04.2025 (обновлено: 12:57 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html
В Японии пропал вертолет скорой помощи
В Японии пропал вертолет скорой помощи - РИА Новости, 06.04.2025
В Японии пропал вертолет скорой помощи
Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:46:00+03:00
2025-04-06T12:57:00+03:00
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала, с вертолетом потеряна связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности на море начала поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
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в мире, япония, нагасаки (город)
В мире, Япония, Нагасаки (город)
В Японии пропал вертолет скорой помощи

В районе острова Цусима в Японии пропал вертолет скорой помощи

© Getty Images / joel-tВертолет скорой помощи
Вертолет скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Getty Images / joel-t
Вертолет скорой помощи. Архивное фото
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала, с вертолетом потеряна связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки.
Служба безопасности на море начала поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
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