https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html

В Японии пропал вертолет скорой помощи

В Японии пропал вертолет скорой помощи - РИА Новости, 06.04.2025

В Японии пропал вертолет скорой помощи

Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:46:00+03:00

2025-04-06T12:46:00+03:00

2025-04-06T12:57:00+03:00

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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала, с вертолетом потеряна связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности на море начала поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.

https://ria.ru/20250406/kitaj-2009604430.html

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Варвара Скокшина

в мире, япония, нагасаки (город)