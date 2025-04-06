https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html
В Японии пропал вертолет скорой помощи
В Японии пропал вертолет скорой помощи - РИА Новости, 06.04.2025
В Японии пропал вертолет скорой помощи
Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:46:00+03:00
2025-04-06T12:46:00+03:00
2025-04-06T12:57:00+03:00
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ТОКИО, 6 апр - РИА Новости. Вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь в районе острова Цусима в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным телеканала, с вертолетом потеряна связь незадолго до 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности на море начала поиски с участием патрульных катеров и самолетов, уточнил телеканал.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, нагасаки (город)
В мире, Япония, Нагасаки (город)
В Японии пропал вертолет скорой помощи
В районе острова Цусима в Японии пропал вертолет скорой помощи