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В Израиле несколько человек пострадали из-за обстрела из Газы
В Израиле несколько человек пострадали из-за обстрела из Газы - РИА Новости, 06.04.2025
В Израиле несколько человек пострадали из-за обстрела из Газы
Несколько человек пострадали на юге Израиля из-за ракетного обстрела из сектора Газа в воскресенье вечером, один из них доставлен в больницу с осколочными... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T23:12:00+03:00
2025-04-06T23:12:00+03:00
2025-04-06T23:12:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Несколько человек пострадали на юге Израиля из-за ракетного обстрела из сектора Газа в воскресенье вечером, один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют мужчину в возрасте 30 лет с осколочными ранениями, но в состоянии легкой степени тяжести в больницу Барзилай. Кроме того, бригады MDA оказывают помощь нескольким пострадавшим из-за паники, и людям, получившим травмы по пути в защищенные помещения", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об активации сирен тревоги в ряде районов на юге Израиля. По данным военных, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа порядка 10 снарядов, половину из которых удалось перехватить, но был зафиксированы и падения. Сирены тревоги были активированы в Ашкелоне, Ашдоде и ряде близлежащих населенных пунктах.
https://ria.ru/20250406/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ашкелон, ашдод, армия обороны израиля (цахал), хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Ашкелон, Ашдод, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
В Израиле несколько человек пострадали из-за обстрела из Газы
На юге Израиля несколько человек пострадали из-за ракетного обстрела из Газы