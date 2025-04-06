https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html

Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС

Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС - РИА Новости, 06.04.2025

Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС

Израильский министр обороны Исраэль Кац в воскресенье уличил палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в прямой связи с Ираном, представив документ, согласно... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:25:00+03:00

2025-04-06T22:25:00+03:00

2025-04-06T22:25:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Израильский министр обороны Исраэль Кац в воскресенье уличил палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в прямой связи с Ираном, представив документ, согласно которому организация ранее запросила у руководства в Тегеране 500 миллионов долларов "на уничтожение" Израиля и получила эти средства. По данным пресс-службы министерства обороны, Кац в воскресенье посетил "разведывательное подразделение", которое было создано во время войны, начавшейся после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Подразделение состоит из резервистов, которые занимались сбором данных в секторе Газа и на юге Ливана. В рамках их деятельности были добыты некоторые документы о деятельности ХАМАС и ливанского движения "Хезболлах". Во время визита Кац заявил, что впервые представляет документ, содержащий записи разговоров высокопоставленных деятелей ХАМАС, найденные в туннелях в секторе Газа, которые доказывают "прямую связь" между Ираном, экс-главой ХАМАС Яхьей Синваром и бывшим командиром боевого крыла "Аль-Кассам" ХАМАС Мухаммедом ад-Дейфом "в рамках поддержки Ираном плана ХАМАС по уничтожению Израиля". "В документе они (ХАМАС - ред.) требуют, чтобы командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перевел 500 миллионов долларов на помощь в уничтожении Государства Израиль. Глава палестинского отделения КСИР (Саид) Изади... отреагировал на запрос и заявил, что Иран, несмотря на свое сложное экономическое положение и бедственное положение иранского населения, продолжит вкладывать деньги в ХАМАС, поскольку борьба с Израилем и США является главным приоритетом иранского режима", - заявил Кац, слова которого приводит пресс-служба министерства. Министр добавил, что движение ХАМАС, в итоге, получило эти средства. "Израиль сделает все, чтобы не допустить получение Ираном ядерного оружия, и продолжит наносить удары по его доверенным лицам в регионе до тех пор, пока иранская ось зла не будет разгромлена и не рухнет", - подчеркнул Кац в своем заявлении. В октябре 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа Синвара. В том же месяце ХАМАС признал его гибель. В августе прошлого в ЦАХАЛ заявили, что ликвидировали ад-Дейфа в ходе удара в Хан-Юнисе в июле того же года. Палестинское движение ХАМАС 30 января 2025 года признало гибель командира боевого крыла и его заместителя Марвана Исы. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.

https://ria.ru/20241019/g7-1978914416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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