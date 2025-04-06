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СМИ: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам
СМИ: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам - РИА Новости, 06.04.2025
СМИ: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам
Власти Израиля запретили въезд в страну двум британским депутатам на основании того, что те якобы собирались распространять "антиизраильскую риторику", сообщает РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:08:00+03:00
2025-04-06T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Израиля запретили въезд в страну двум британским депутатам на основании того, что те якобы собирались распространять "антиизраильскую риторику", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильское Управление народонаселения и миграции. "Депутатам от Лейбористской партии Абтисам Мохамед и Юань Янг запретили въезд (в Израиль - ред.) после того, как в ходе расспросов выяснилось, что целью их визита было "документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение ненавистнической антиизраильской риторики", - говорится в публикации издания со ссылкой на ведомство. Как отмечается, во время допроса местными правоохранительными органами депутаты утверждали, что прибыли в Израиль вместе с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента. По данным Times of Israel, политики прибыли в Израиль из английского города Лутон. При этом газета подчеркивает, что ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытия подобной делегации.
https://ria.ru/20250404/izrail-2009406220.html
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СМИ: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам
Times of Israel: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам