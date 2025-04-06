К Чубайсу направили иск "Роснано" на привлечение к ответственности
К экс-главе "Роснано" Чубайсу направили иск на привлечение к ответственности
Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Иск "Роснано" к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу и остальному топ-менеджменту из семи человек направлен на их привлечение к ответственности: структура Plastic Logic, созданная по их инициативе для производства гибких планшетов, не достигла первоначальных целей, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям Евгений Фролов.
"Иск о взыскании убытков, понесенных "Роснано" в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году, в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей", - сообщил он.
Отмечается, что уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. При этом, несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет.
Иск направлен на определение ущерба, причиненного госкомпании, и является частью системной работы по восстановлению капитала, добавили там.
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Ранее, в субботу ночью, арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей.
В июле 2024 года, Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления корпорации "Роснано", которая просила признать банкротом свою дочернюю компанию ООО "Пластик Лоджик", созданную в Зеленограде для производства компьютеров и периферийного оборудования, в том числе пластиковых гибких планшетов.
Plastic Logic основана в 2000 году исследователями из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета (Великобритания). Компания создала и владеет значительным объемом интеллектуальной собственности в области пластиковой электроники. "Роснано" в 2011 году владело 43,84% Plastic Logic. А по последним данным ЕГРЮЛ, в ООО "Пластик Лоджик" с уставным капиталом почти 5,6 миллиарда рублей почти 100% сейчас принадлежит "Роснано", микроскопическая доля номинальной стоимостью 1 тысяча рублей есть также у люксембургской PlasticLogic Luxemburg.
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