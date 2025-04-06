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Иран заявил, что переговоров с США по ядерной программе пока не было - РИА Новости, 06.04.2025
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19:42 06.04.2025 (обновлено: 20:06 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/iran-2009679265.html
Иран заявил, что переговоров с США по ядерной программе пока не было
Иран заявил, что переговоров с США по ядерной программе пока не было - РИА Новости, 06.04.2025
Иран заявил, что переговоров с США по ядерной программе пока не было
Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников, заявил... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:42:00+03:00
2025-04-06T20:06:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
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дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения."Мы заявили о своей позиции (Вашингтону - ред.) - мы выступаем за дипломатический путь и переговоры, но через посредников. Конечно, следует подчеркнуть, что пока ни одного раунда таких переговоров не проводилось", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.Он также отметил, что "США могут только мечтать" о такой сделке с Ираном, которая походила бы на соглашение Соединенных Штатов с Ливией в 2003 году. Тогда Ливия отказалась от идеи производства оружия массового уничтожения в обмен на снятие санкций со стороны мировых государств, в частности США.Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/iran-2009651159.html
https://ria.ru/20250406/iran-2009675145.html
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в мире, сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
Иран заявил, что переговоров с США по ядерной программе пока не было

Глава МИД Ирана: Тегеран пока не проводил переговоров с США по ядерной программе

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Иран пока не проводил ни одного раунда переговоров с США по своей ядерной программе, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном, но через посредников, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
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"Мы заявили о своей позиции (Вашингтону - ред.) - мы выступаем за дипломатический путь и переговоры, но через посредников. Конечно, следует подчеркнуть, что пока ни одного раунда таких переговоров не проводилось", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Он также отметил, что "США могут только мечтать" о такой сделке с Ираном, которая походила бы на соглашение Соединенных Штатов с Ливией в 2003 году. Тогда Ливия отказалась от идеи производства оружия массового уничтожения в обмен на снятие санкций со стороны мировых государств, в частности США.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
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В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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