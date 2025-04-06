В Иране заявили о важности вступления страны в клуб ядерных держав
Депутат Надери: вхождение Ирана в клуб ядерных держав предотвратит войны
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости, Марина Вялова. Появление у Тегерана ядерного оружия изменит баланс сил на Ближнем Востоке и в мире, вступление исламской республики в клуб ядерных держав станет фактором сдерживания, который предотвратит возможные войны, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.
Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
"Если Иран получит ядерное оружие, это послужит сдерживающим фактором и предотвратит потенциальные войны. Разумеется, этот путь необходимо пройти, задействуя умную дипломатию, чтобы предотвратить изоляцию страны и усиление международного давления (на Тегеран - ред.)... Вступление Ирана в клуб ядерных держав - при правильной организации - может укрепить национальную безопасность и привести к стабильному балансу сил в регионе", - сказал Надери.
Депутат отметил, что присоединение Ирана к числу государств, обладающих ядерным оружием, изменит баланс сил на региональном и мировом уровне. Страны Запада, реагируя на это событие, могут реализовать жесткую политику в отношении Ирана, но, возможно, будут вынуждены принять идею прямых переговоров с исламской республикой и сократить количество угроз военного характера в ее адрес. В то же время, продолжил Надери, учитывая, что Израиль, по неофициальным данным, обладает ядерным оружием, вступление Ирана в клуб ядерных держав создаст на Ближнем Востоке двустороннее сдерживание, до определенной степени исправив существующий на данный момент дисбаланс. Что же касается арабских стран, уточнил парламентарий, Саудовская Аравия и ОАЭ считают Тегеран своим главным конкурентом, поэтому появление ядерного оружия у последнего может спровоцировать гонку вооружений в регионе, поскольку Эр-Рияд и Абу-Даби могут начать развивать собственные ядерные программы.
В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, то у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.