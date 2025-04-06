https://ria.ru/20250406/iran-2009651159.html

Иранский депутат назвал единственный способ борьбы с угрозами империализма

Иранский депутат назвал единственный способ борьбы с угрозами империализма - РИА Новости, 06.04.2025

Иранский депутат назвал единственный способ борьбы с угрозами империализма

Единственный невоенный способ борьбы с угрозами и алчностью мирового империализма - быстрое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия как инструмента... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:17:00+03:00

2025-04-06T15:17:00+03:00

2025-04-06T15:17:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости. Единственный невоенный способ борьбы с угрозами и алчностью мирового империализма - быстрое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия как инструмента сдерживания, заявил в ходе открытого заседания меджлиса (парламента) Ирана член парламента Мохаммад-Касим Османи. Накануне член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил РИА Новости, что отсутствие у Ирана эффективного, в том числе ядерного сдерживания (то есть, возможности озвучить угрозу применения ядерного оружия), подвергают эту страну серьезным угрозам, при этом идея сдерживания ежедневно находит всё больше сторонников, поскольку какой бы президент США ни находился у власти, он всегда говорит с Тегераном, держа на столе военный вариант решения разногласий. Депутат подчеркнул, что продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий может привести к уменьшению сдерживающего потенциала страны, в связи с чем должны быть серьезно рассмотрены необходимость продолжения членства Ирана в этом договоре и даже возможность выхода из него. "Избежание военного конфликта является условием (наличия - ред.) разума и логики, однако корыстолюбие мирового империализма таково, что не оставляет иного пути, кроме этого (военного - ред.) - если только у нас на руках не будет инструментов для борьбы с их угрозами и алчностью, и единственный путь - быстрое и непрерывное движение в сторону создания ядерного оружия как инструмента сдерживания. Знания в ядерной сфере, учитывая все издержки, которые ради них понесла страна, должны приходить на помощь везде, особенно в области безопасности, поскольку сегодня знания в ядерной сфере должны привести нас к ведению переговоров на равных", - приводит слова Османи агентство SNN. Заявление парламентария прозвучало на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/iran-2009601033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи