https://ria.ru/20250406/iran-2009601033.html

В Иране растет число сторонников ядерного сдерживания, заявил депутат

В Иране растет число сторонников ядерного сдерживания, заявил депутат - РИА Новости, 06.04.2025

В Иране растет число сторонников ядерного сдерживания, заявил депутат

Отсутствие у Ирана эффективного сдерживания, в том числе ядерного (то есть, возможности озвучить угрозу применения ядерного оружия), подвергают эту страну... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:04:00+03:00

2025-04-06T08:04:00+03:00

2025-04-06T09:05:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Отсутствие у Ирана эффективного сдерживания, в том числе ядерного (то есть, возможности озвучить угрозу применения ядерного оружия), подвергают эту страну серьезным угрозам, идея сдерживания ежедневно находит всё больше сторонников, поскольку какой бы президент США ни находился у власти, он всегда говорит с Тегераном, держа на столе военный вариант решения разногласий, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Мы находились под угрозой во все периоды (правления - ред.) президентов США, и (они - ред.) всегда говорили с нами, (держа - ред.) на столе военные варианты (решения разногласий - ред.). Неоднократные угрозы со стороны властей США, в том числе высказывания Трампа о возможности (осуществления - ред.) военной атаки, показывают, что отсутствие эффективного сдерживания подвергает страну серьезным угрозам. По этой причине, многие их тех, кто переживает за (Исламскую - ред.) революцию и страну, в особенности после опыта (проведения - ред.) переговоров по ядерному вопросу и выхода США в одностороннем порядке из СВПД, пришли к такому выводу, что дипломатия без поддержки жесткой силы не может гарантировать прочную безопасность", – сказал Надери. По его словам, эта точка зрения не всеми принимается одинаково: "некоторые еще находятся под влиянием обширной пропаганды против ядерного оружия или беспокоятся о международной реакции". Однако, продолжает член иранского парламента, "с возрастанием внешних угроз и при наблюдении практических результатов (реализации идеи ядерного - ред.) сдерживания в других странах эта идея день ото дня находит всё больше сторонников". Депутат не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие. В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/iran-2009598344.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи