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Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания - РИА Новости, 06.04.2025
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06:52 06.04.2025 (обновлено: 06:57 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/iran-2009598344.html
Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания
Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания - РИА Новости, 06.04.2025
Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания
Поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T06:52:00+03:00
2025-04-06T06:57:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы противника на действия военного характера, Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием (то есть, возможностью озвучить угрозу применения ядерного оружия), такая позиция привлекает внимание многих представителей политической элиты и общественного мнения, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Раньше я уже подчеркивал необходимость ядерного сдерживания (со стороны - ред.) Ирана. Эта позиция - не только личное мнение, она привлекает внимание значительной доли политической элиты, представителей парламента и даже общественного мнения, поскольку исторический опыт, в особенности поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, показал, что обладание ядерным потенциалом значительно увеличивает расходы (противника - ред.) на любые военные шаги", – сказал Надери. Парламентарий в качестве примера отметил, что в период правления Трампа Вашингтон - даже несмотря на словесные угрозы американского президента КНДР - никогда не предпринимал военных действий в отношении Пхеньяна, "поскольку эта страна смогла создать эффективное сдерживание, разрабатывая ядерное оружие и баллистические ракеты". Депутат не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие. В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/iran-2009593749.html
https://ria.ru/20250404/kreml-2009306731.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания

Иранский депутат Надери выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы противника на действия военного характера, Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием (то есть, возможностью озвучить угрозу применения ядерного оружия), такая позиция привлекает внимание многих представителей политической элиты и общественного мнения, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.
Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО
03:14
"Раньше я уже подчеркивал необходимость ядерного сдерживания (со стороны - ред.) Ирана. Эта позиция - не только личное мнение, она привлекает внимание значительной доли политической элиты, представителей парламента и даже общественного мнения, поскольку исторический опыт, в особенности поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, показал, что обладание ядерным потенциалом значительно увеличивает расходы (противника - ред.) на любые военные шаги", – сказал Надери.
Парламентарий в качестве примера отметил, что в период правления Трампа Вашингтон - даже несмотря на словесные угрозы американского президента КНДР - никогда не предпринимал военных действий в отношении Пхеньяна, "поскольку эта страна смогла создать эффективное сдерживание, разрабатывая ядерное оружие и баллистические ракеты".
Депутат не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
4 апреля, 13:04
В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
2 апреля, 22:11
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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