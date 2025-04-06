https://ria.ru/20250406/iran-2009598344.html

Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания

Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания - РИА Новости, 06.04.2025

Иранский депутат выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания

Поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T06:52:00+03:00

2025-04-06T06:52:00+03:00

2025-04-06T06:57:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg

ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы противника на действия военного характера, Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием (то есть, возможностью озвучить угрозу применения ядерного оружия), такая позиция привлекает внимание многих представителей политической элиты и общественного мнения, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Раньше я уже подчеркивал необходимость ядерного сдерживания (со стороны - ред.) Ирана. Эта позиция - не только личное мнение, она привлекает внимание значительной доли политической элиты, представителей парламента и даже общественного мнения, поскольку исторический опыт, в особенности поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, показал, что обладание ядерным потенциалом значительно увеличивает расходы (противника - ред.) на любые военные шаги", – сказал Надери. Парламентарий в качестве примера отметил, что в период правления Трампа Вашингтон - даже несмотря на словесные угрозы американского президента КНДР - никогда не предпринимал военных действий в отношении Пхеньяна, "поскольку эта страна смогла создать эффективное сдерживание, разрабатывая ядерное оружие и баллистические ракеты". Депутат не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие. В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/iran-2009593749.html

https://ria.ru/20250404/kreml-2009306731.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи