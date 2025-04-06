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Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО - РИА Новости, 06.04.2025
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03:14 06.04.2025 (обновлено: 03:15 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/iran-2009593749.html
Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО
Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО - РИА Новости, 06.04.2025
Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО
Продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:14:00+03:00
2025-04-06T03:15:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий может привести к уменьшению сдерживающего потенциала страны, в связи с чем должны быть серьезно рассмотрены необходимость продолжения членства Ирана в этом договоре и даже возможность выхода из него, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери. Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. "Продолжение членства (Ирана - ред.) в ДНЯО без обретения (им - ред.) реальных гарантий, не только не является гарантией безопасности Ирана, но и может привести к сокращению сдерживающего потенциала страны, поэтому пересмотр (членства Ирана - ред.) в этом соглашении и даже выход из него должны рассматриваться в качестве варианта, заслуживающего особого внимания", – сказал Надери. Член парламента исламской республики отметил, что "ДНЯО не смог гарантировать безопасность Ирана". По его словам, одним из ожиданий Тегерана от членства в этом договоре было обладание международной поддержкой перед лицом внешних угроз, однако свидетельства показали, что ДНЯО "не добился успеха в воспрепятствовании внешним угрозам и давлению на Иран". Надери подчеркнул, что США и их союзники неоднократно накладывали на исламскую республику жесткие санкции и даже, несмотря на приверженность Тегерана своим обязательствам, обсуждали военный вариант решения разногласий с ним. Парламентарий указал также на структурное неравенство ДНЯО, при котором страны, имеющие ядерное оружие, могут сохранять свои арсеналы, а другим государствам приобретение его запрещено. Помимо этого он привел в пример Израиль, не являющийся членом ДНЯО, однако "обладающий ядерным оружием без каких-либо ограничений". Такое неравенство, по мнению Надери, поставило Иран в стратегически слабую позицию. Депутат подчеркнул: некоторые считают, что выход из ДНЯО может спровоцировать усиление международного давления на Иран и ужесточение санкций против исламской республики. Однако, продолжил он, Тегеран, будучи привержен положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, не был избавлен от санкций и давления даже в период реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерной сделки). При этом, утверждает член иранского парламента, например, "опыт Северной Кореи показывает, что выход из ДНЯО и развитие ядерного потенциала уберегли эту страну от прямых военных угроз". Тем не менее, уточняет он, подобное решение в отношении Ирана должно сопровождаться точными стратегическими расчетами, усилением оборонной мощи, привлечением поддержки союзников в регионе и мире, а также управлением экономических и политических последствий этого шага. Надери не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие. В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что, если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Член парламента Ирана призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО

Член парламента Ирана Надери призвал к пересмотру членства Тегерана в ДНЯО

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий может привести к уменьшению сдерживающего потенциала страны, в связи с чем должны быть серьезно рассмотрены необходимость продолжения членства Ирана в этом договоре и даже возможность выхода из него, заявил РИА Новости член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.
Парламентарий высказал такую точку зрения на фоне активизации контактов между Тегераном и Вашингтоном для обсуждения вопроса ядерного досье исламской республики. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
4 апреля, 18:33
"Продолжение членства (Ирана - ред.) в ДНЯО без обретения (им - ред.) реальных гарантий, не только не является гарантией безопасности Ирана, но и может привести к сокращению сдерживающего потенциала страны, поэтому пересмотр (членства Ирана - ред.) в этом соглашении и даже выход из него должны рассматриваться в качестве варианта, заслуживающего особого внимания", – сказал Надери.
Член парламента исламской республики отметил, что "ДНЯО не смог гарантировать безопасность Ирана". По его словам, одним из ожиданий Тегерана от членства в этом договоре было обладание международной поддержкой перед лицом внешних угроз, однако свидетельства показали, что ДНЯО "не добился успеха в воспрепятствовании внешним угрозам и давлению на Иран". Надери подчеркнул, что США и их союзники неоднократно накладывали на исламскую республику жесткие санкции и даже, несмотря на приверженность Тегерана своим обязательствам, обсуждали военный вариант решения разногласий с ним. Парламентарий указал также на структурное неравенство ДНЯО, при котором страны, имеющие ядерное оружие, могут сохранять свои арсеналы, а другим государствам приобретение его запрещено. Помимо этого он привел в пример Израиль, не являющийся членом ДНЯО, однако "обладающий ядерным оружием без каких-либо ограничений". Такое неравенство, по мнению Надери, поставило Иран в стратегически слабую позицию.
Депутат подчеркнул: некоторые считают, что выход из ДНЯО может спровоцировать усиление международного давления на Иран и ужесточение санкций против исламской республики. Однако, продолжил он, Тегеран, будучи привержен положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, не был избавлен от санкций и давления даже в период реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерной сделки). При этом, утверждает член иранского парламента, например, "опыт Северной Кореи показывает, что выход из ДНЯО и развитие ядерного потенциала уберегли эту страну от прямых военных угроз". Тем не менее, уточняет он, подобное решение в отношении Ирана должно сопровождаться точными стратегическими расчетами, усилением оборонной мощи, привлечением поддержки союзников в регионе и мире, а также управлением экономических и политических последствий этого шага.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
4 апреля, 13:04
Надери не впервые озвучивает мысль, что Тегерану следует обратить внимание на возможности ядерной сферы. Так, 31 марта он написал на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну и (Исламскую – ред.) революцию, призывают провести испытания и объявить (о создании – ред.) атомной бомбы". В ноябре прошлого года он также заявлял, что Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль не будут иметь пропорциональное по силе оружие.
В конце марта советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана, что, если Вашингтон вынудит Тегеран идти в сторону создания ядерного оружия, у последнего не будет выбора, поскольку создания ядерного оружия потребует иранский народ для защиты безопасности своей страны.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Иран может пересмотреть оборонную доктрину, заявили в КСИР
3 апреля, 01:10
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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