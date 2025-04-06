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Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности

Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности - РИА Новости, 06.04.2025

Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:16:00+03:00

2025-04-06T14:16:00+03:00

2025-04-06T14:57:00+03:00

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масуд пезешкиан

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение. В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу ядерной программы."Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел Вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности", — говорится в сообщении. Кроме того, по словам источника, в Тегеране опасаются, что для заключения сделки с США есть всего около двух месяцев, поскольку, если переговоры затянутся, Израиль может начать собственную атаку на Иран. По мнению чиновника, это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении республики. Отмечается, что Иран направил некоторым странам, в том числе Турции и Ираку, предупреждения, что любая поддержка ими вероятных атак со стороны Вашингтона будет рассматриваться как враждебный акт, имеющий для них "серьезные последствия".В среду газета Daily Mail со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщала, что США и Израиль готовятся нанести по Ирану удар, призванный ликвидировать угрозу, якобы исходящую от ядерной программы страны. По данным издания, сроки предполагаемой атаки пока не определены, хотя в публикации фигурирует фраза "через несколько недель". Отмечается, что американский лидер установил для Ирана крайний срок демонтажа ядерного потенциала, который, предположительно, истекает во второй половине мая. В начале февраля этого года Трамп подписал указ о применении максимального давления против Тегерана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. Также Белый дом ввел новый пакет санкций против иранской нефтяной отрасли.При этом хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. По его словам, он хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" мирное ядерное соглашение, которое позволит стране мирно развиваться и процветать.Накануне иранский президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран желает диалога с Вашингтоном на равноправных позициях.

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде