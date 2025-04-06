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В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС - РИА Новости, 06.04.2025
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08:50 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/gruppirovki-2009602830.html
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС - РИА Новости, 06.04.2025
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС
Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:50:00+03:00
2025-04-06T08:50:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
усть-абаканский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС республики. "В Хакасию прибыли дополнительные силы федеральной пожарной охраны из соседних регионов. Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами", - говорится в сообщении. Ведомство уточняется, что группировка из Кемеровской области размещена в Ширинском районе, а подразделение из Тува – в Усть-Абаканском районе. Специалисты службы пожаротушения Хакасии уже включили дополнительные силы в общий боевой расчет. В субботу в республике бушевал ветер со скоростью 30 метров в секунду, местами ураганный с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации. Позже на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями был объявлен особый противопожарный режим. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Усть-Абаканский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС

В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС из Тувы и Кемеровской области

© Фото : Коновалов | Хакасия/TelegramПоследствия пожара в Хакасии
Последствия пожара в Хакасии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Коновалов | Хакасия/Telegram
Последствия пожара в Хакасии. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС республики.
«
"В Хакасию прибыли дополнительные силы федеральной пожарной охраны из соседних регионов. Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняется, что группировка из Кемеровской области размещена в Ширинском районе, а подразделение из Тува – в Усть-Абаканском районе. Специалисты службы пожаротушения Хакасии уже включили дополнительные силы в общий боевой расчет.
В субботу в республике бушевал ветер со скоростью 30 метров в секунду, местами ураганный с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации. Позже на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями был объявлен особый противопожарный режим. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияУсть-Абаканский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ураган в Сибири
 
 
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