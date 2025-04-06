https://ria.ru/20250406/gruppirovki-2009602830.html

В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС

В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС - РИА Новости, 06.04.2025

В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС

Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:50:00+03:00

2025-04-06T08:50:00+03:00

2025-04-06T08:50:00+03:00

происшествия

кемеровская область

россия

усть-абаканский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС республики. "В Хакасию прибыли дополнительные силы федеральной пожарной охраны из соседних регионов. Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами", - говорится в сообщении. Ведомство уточняется, что группировка из Кемеровской области размещена в Ширинском районе, а подразделение из Тува – в Усть-Абаканском районе. Специалисты службы пожаротушения Хакасии уже включили дополнительные силы в общий боевой расчет. В субботу в республике бушевал ветер со скоростью 30 метров в секунду, местами ураганный с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации. Позже на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями был объявлен особый противопожарный режим. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.

https://ria.ru/20250405/uragan-2009511186.html

кемеровская область

россия

усть-абаканский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, россия, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири