https://ria.ru/20250406/gruppirovki-2009602830.html
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС - РИА Новости, 06.04.2025
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС
Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:50:00+03:00
2025-04-06T08:50:00+03:00
2025-04-06T08:50:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
усть-абаканский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009525506_0:172:922:691_1920x0_80_0_0_7db93b13c68789ae9d84fb4b7dd559b8.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Аэромобильные группировки МЧС РФ общей численностью 60 человек прибыли в Хакасию из Тувы и Кемеровской области на помощь в ликвидации пожаров, сообщает МЧС республики. "В Хакасию прибыли дополнительные силы федеральной пожарной охраны из соседних регионов. Аэромобильные группировки из Тувы и Кемеровской области насчитывают по 30 человек личного состава и по 5 единиц спецтехники, полностью оснащенной необходимым оборудованием для борьбы как с бытовыми, так и с ландшафтными пожарами", - говорится в сообщении. Ведомство уточняется, что группировка из Кемеровской области размещена в Ширинском районе, а подразделение из Тува – в Усть-Абаканском районе. Специалисты службы пожаротушения Хакасии уже включили дополнительные силы в общий боевой расчет. В субботу в республике бушевал ветер со скоростью 30 метров в секунду, местами ураганный с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации. Позже на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями был объявлен особый противопожарный режим. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009511186.html
кемеровская область
россия
усть-абаканский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009525506_0:139:910:822_1920x0_80_0_0_0d55be97424486f8e9365522bc1a7a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Усть-Абаканский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС
В Хакасию прибыли аэромобильные группировки МЧС из Тувы и Кемеровской области