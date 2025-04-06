https://ria.ru/20250406/gorlovka-2009614876.html

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025

В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:33:00+03:00

2025-04-06T10:33:00+03:00

2025-04-06T10:33:00+03:00

горловка

украина

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241016/obstrel-1978411822.html

горловка

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия