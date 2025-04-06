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В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:33:00+03:00
2025-04-06T10:33:00+03:00
2025-04-06T10:33:00+03:00
горловка
украина
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241016/obstrel-1978411822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия
Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В горловском поселке Озеряновка при атаке беспилотника погиб мирный житель