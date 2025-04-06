Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/gorlovka-2009614876.html
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 06.04.2025
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель
Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:33:00+03:00
2025-04-06T10:33:00+03:00
горловка
украина
донецк
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241016/obstrel-1978411822.html
горловка
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия
Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника погиб мирный житель

В горловском поселке Озеряновка при атаке беспилотника погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в горловском посёлке Озеряновка в результате атаки украинских войск при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
16 октября 2024, 21:04
 
ГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала