Глава РФПИ прокомментировал протесты в США

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х выразил мнение, что протесты Hands Off ("Руки прочь") в США могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. "Когда протесты "Hands Off" ("Руки прочь" - ред.) так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?", - написал Дмитриев. Ранее газета Guardian сообщала, что участники протестов "Руки прочь" прошли в Лондоне, Берлине, Париже и нескольких городах США. В Лондоне протестующие держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA (Make America Great Again - лозунг движения президента США Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".

