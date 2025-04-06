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Глава РФПИ прокомментировал протесты в США - РИА Новости, 06.04.2025
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09:21 06.04.2025 (обновлено: 12:35 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/glava-2009605271.html
Глава РФПИ прокомментировал протесты в США
Глава РФПИ прокомментировал протесты в США - РИА Новости, 06.04.2025
Глава РФПИ прокомментировал протесты в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:21:00+03:00
2025-04-06T12:35:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х выразил мнение, что протесты Hands Off ("Руки прочь") в США могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. "Когда протесты "Hands Off" ("Руки прочь" - ред.) так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?", - написал Дмитриев. Ранее газета Guardian сообщала, что участники протестов "Руки прочь" прошли в Лондоне, Берлине, Париже и нескольких городах США. В Лондоне протестующие держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA (Make America Great Again - лозунг движения президента США Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".
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в мире, сша, лондон, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Лондон, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прокомментировал протесты в США

Глава РФПИ Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х выразил мнение, что протесты Hands Off ("Руки прочь") в США могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию.
"Когда протесты "Hands Off" ("Руки прочь" - ред.) так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?", - написал Дмитриев.
Ранее газета Guardian сообщала, что участники протестов "Руки прочь" прошли в Лондоне, Берлине, Париже и нескольких городах США. В Лондоне протестующие держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA (Make America Great Again - лозунг движения президента США Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".
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В миреСШАЛондонРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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