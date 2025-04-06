https://ria.ru/20250406/gimn-2009675345.html

Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики

Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики - РИА Новости, 06.04.2025

Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики

Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:11:00+03:00

2025-04-06T19:11:00+03:00

2025-04-06T19:11:00+03:00

россия

республика крым

ольга ковитиди

илья резник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым, который будет подан в конкурсную комиссию. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешний гимн Крыма не отражает современные реалии. В связи с этим был объявлен конкурс на новый гимн и создана конкурсная комиссия. "В основе гимна - стихи выдающегося отечественного поэта Ильи Резника и величественная, победная музыка гимна Крымской весны, хорошо известного не только в Крыму, но и далеко за его пределами", - сказала Ковитиди. Экс-сенатор рассказала, что написанная ей музыка отражает победный дух, силу, единство и мужество крымчан в судьбоносные дни Крымской весны. "Написанный на стихи великого российского поэта Ильи Резника гимн прославляет мужество крымчан, нашу любовь к родине - России, воспевает величие России, беззаветную преданность крымчан Отечеству и родной крымской земле", - сказала Ковитиди. По ее словам, новый вариант гимна в скором времени будет подан в конкурсную комиссию при крымском парламенте. Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.

https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html

https://ria.ru/20250329/krym-2008138885.html

https://ria.ru/20250325/krym-2007098872.html

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республика крым

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россия, республика крым, ольга ковитиди, илья резник, владимир константинов