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Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики - РИА Новости, 06.04.2025
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19:11 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/gimn-2009675345.html
Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики
Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики - РИА Новости, 06.04.2025
Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики
Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:11:00+03:00
2025-04-06T19:11:00+03:00
россия
республика крым
ольга ковитиди
илья резник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым, который будет подан в конкурсную комиссию. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешний гимн Крыма не отражает современные реалии. В связи с этим был объявлен конкурс на новый гимн и создана конкурсная комиссия. "В основе гимна - стихи выдающегося отечественного поэта Ильи Резника и величественная, победная музыка гимна Крымской весны, хорошо известного не только в Крыму, но и далеко за его пределами", - сказала Ковитиди. Экс-сенатор рассказала, что написанная ей музыка отражает победный дух, силу, единство и мужество крымчан в судьбоносные дни Крымской весны. "Написанный на стихи великого российского поэта Ильи Резника гимн прославляет мужество крымчан, нашу любовь к родине - России, воспевает величие России, беззаветную преданность крымчан Отечеству и родной крымской земле", - сказала Ковитиди. По ее словам, новый вариант гимна в скором времени будет подан в конкурсную комиссию при крымском парламенте. Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.
https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html
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россия, республика крым, ольга ковитиди, илья резник, владимир константинов
Россия, Республика Крым, Ольга Ковитиди, Илья Резник, Владимир Константинов
Резник и экс-сенатор от Крыма написали новый вариант гимна республики

Экс-сенатор Ковитиди в соавторстве с Резником написали новый вариант гимна Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником написала новый вариант гимна Республики Крым, который будет подан в конкурсную комиссию.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешний гимн Крыма не отражает современные реалии. В связи с этим был объявлен конкурс на новый гимн и создана конкурсная комиссия.
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"В основе гимна - стихи выдающегося отечественного поэта Ильи Резника и величественная, победная музыка гимна Крымской весны, хорошо известного не только в Крыму, но и далеко за его пределами", - сказала Ковитиди.
Экс-сенатор рассказала, что написанная ей музыка отражает победный дух, силу, единство и мужество крымчан в судьбоносные дни Крымской весны.
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"Написанный на стихи великого российского поэта Ильи Резника гимн прославляет мужество крымчан, нашу любовь к родине - России, воспевает величие России, беззаветную преданность крымчан Отечеству и родной крымской земле", - сказала Ковитиди.
По ее словам, новый вариант гимна в скором времени будет подан в конкурсную комиссию при крымском парламенте.
Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.
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РоссияРеспублика КрымОльга КовитидиИлья РезникВладимир Константинов
 
 
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