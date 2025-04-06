https://ria.ru/20250406/germaniya-2009591327.html

СМИ: в Германии проведут учения по отработке сценария нападения России

СМИ: в Германии проведут учения по отработке сценария нападения России - РИА Новости, 06.04.2025

СМИ: в Германии проведут учения по отработке сценария нападения России

Немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения с привлечением солдат НАТО для отработки сценария якобы возможного "нападения России", в них... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T01:58:00+03:00

2025-04-06T01:58:00+03:00

2025-04-06T01:58:00+03:00

россия

гамбург (город)

москва

борис писториус

владимир путин

такер карлсон

bild

нато

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения с привлечением солдат НАТО для отработки сценария якобы возможного "нападения России", в них могут принять участие до 800 тысяч военнослужащих, сообщает газета Bild. "С 25 сентября... (Гамбург - ред.) на три дня превратится в военный центр... Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo... Сценарий - нападение России на Запад", - говорится в публикации издания. Как отмечает Bild, в маневрах могут принять участия до 800 тысяч солдат. Согласно изданию, учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий "стратегически важным портом", будет играть ключевую роль. "Планируется отработать перемещение войск по городу, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуацию раненых, использование вертолетов над Гамбургом и даже (организацию - ред.) постановочной акции, на которую солдаты должны будут отреагировать", - добавляет газета. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250404/finlyandiya-2009377112.html

https://ria.ru/20250405/bundesver-2009531683.html

россия

гамбург (город)

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россия, гамбург (город), москва, борис писториус, владимир путин, такер карлсон, bild, нато, бундесвер германии