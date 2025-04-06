https://ria.ru/20250406/es-2009701096.html
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Вольфович
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Вольфович - РИА Новости, 06.04.2025
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Вольфович
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:55:00+03:00
2025-04-06T21:55:00+03:00
2025-04-06T21:55:00+03:00
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Евросоюз не заинтересован в установлении мира на Украине. "Мы видим, как агрессивно в первые дни, когда начала появляться информация об этих мирных процессах (об инициативах США по урегулированию украинского конфликта - ред.), восприняла это Европа… Европа не заинтересована сегодня в мире. Это самое страшное", - сказал Вольфович телеканалу "Беларусь 1". Он обратил внимание, что страны Запада продолжают оказывать Украине финансовую поддержку для продолжения конфликта. "Двадцать миллиардов евро заложено (помощи Украине - ред.). Это та информация, что просочилась, а может, и гораздо больше, я думаю", - добавил госсекретарь. Вольфович отметил, что смешной выглядит ситуация, когда говорят о необходимости прекратить военные действия и о необходимости мирного урегулирования, но одновременно продолжают поставлять на Украину боеприпасы, материальные средства для ведения боевых действий, "то есть дальше продолжают готовить Украину к ведению войны". "Но главное… Первопричины начала военных действий никто не рассматривает, это их не интересует - ни в Европе, ни в той же Америке", - посетовал Вольфович. При этом он заметил, что Минску хотелось бы, чтобы президент США Дональд Трамп "свое предложение довел до логического завершения - способствовал прекращению военных действий и достижению мира".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Александр Вольфович, Дональд Трамп, Россия, Евросоюз
ЕС не заинтересован в мире на Украине, заявил Вольфович
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: ЕС не заинтересован в мире на Украине