https://ria.ru/20250406/elbrus-2009614294.html

На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы

На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025

На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы

Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:29:00+03:00

2025-04-06T10:29:00+03:00

2025-04-06T10:29:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. "Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении. Две другие очереди канатной дороги: Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, а также горнолыжные трассы от Мира до Азау функционируют в обычном режиме.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эльбрус, новости - туризм