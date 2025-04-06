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На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы
Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:29:00+03:00
2025-04-06T10:29:00+03:00
2025-04-06T10:29:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. "Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении. Две другие очереди канатной дороги: Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, а также горнолыжные трассы от Мира до Азау функционируют в обычном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Новости - Туризм
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы
Верхнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра