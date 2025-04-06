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На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
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Туризм
 
10:29 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/elbrus-2009614294.html
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы - РИА Новости, 06.04.2025
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы
Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:29:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта. "Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении. Две другие очереди канатной дороги: Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, а также горнолыжные трассы от Мира до Азау функционируют в обычном режиме.
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эльбрус, новости - туризм
Туризм, Эльбрус, Новости - Туризм
На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы

Верхнюю очередь канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра

© Фото предоставлено пресс-службой Кавказ.рфКанатка на Эльбрусе
Канатка на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Кавказ.рф
Канатка на Эльбрусе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 6 апр - РИА Новости. Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают с утра воскресенья из-за сильного ветра, сообщила администрация курорта.
"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
Две другие очереди канатной дороги: Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, а также горнолыжные трассы от Мира до Азау функционируют в обычном режиме.
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