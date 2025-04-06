https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html

Нумизмат объяснил, почему "крымскую" банкноту продают за миллионы рублей

Нумизмат объяснил, почему "крымскую" банкноту продают за миллионы рублей - РИА Новости, 06.04.2025

Нумизмат объяснил, почему "крымскую" банкноту продают за миллионы рублей

Предложения о продаже купюр номиналом в 200 рублей за тысячи и даже миллионы рублей на торговых площадках связаны не только с уникальными номерами банкноты, но... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:43:00+03:00

2025-04-06T10:43:00+03:00

2025-04-06T10:43:00+03:00

экономика

россия

александр якушечкин

авито

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Предложения о продаже купюр номиналом в 200 рублей за тысячи и даже миллионы рублей на торговых площадках связаны не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением рисунка купюры, в частности появления шестой колонны античного храма, сказал РИА Новости эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин. 200-рублевая банкнота России, выпущенная ЦБ РФ в 2017 году, аверс и реверс которой украшают изображения видов Крыма и архитектурных памятников полуострова появилась в продаже на "Авито" за два миллиона рублей. При этом причиной такой цены является, по описанию, не "красивый" номер банкноты, а то , что она - "редкая банкнота с шестью колоннами на аверсе с правой стороны". "На лицевой стороне, справа, над QR-кодом имеется изображение античного храма. На стандартной купюре там видно пять колонн. Но на продаваемой купюре видна часть ещё одной колонны. Именно эти купюры и продают гораздо дороже. Это не разновидность, а смещение при печати банкноты. На клише, на самом деле, сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входит в область печати" , - сказал Якушечкин, комментируя это объявление. Тайна "шестой колонны" связана именно с таким смещением при печати, добавил он. Кроме того, если внимательно сравнивать любые купюры, то можно заметить немало подобных различий, именно на по краям поля банкноты, но эти смещения не имеют столь заметный характер в виде "дополнительной" колонны. Эксперт отметил, что редкие разновидности есть и у обычных российских момент. Заявленную стоимость таких купюр эксперт назвал явно завышенной. На площадках также продается немало банкнот различного номинала за большие деньги из-за ограниченного тиража или особенного номера купюры, сказал Якушечкин. Так, банкноты номиналом в 200 рублей образца 2017 года, которые пошли в оборот, имеют серию АА. Но перед основной серией была изготовлена серия АB только для АО "Гоззнак" , для "внутреннего потребления": купюры с надписью "Образец", для выставок и презентаций. Эта серия - чисто технологическая, строгой отчётности, и в оборот не должна была попасть. Иногда на аукционах выставляют и банкноты с надписью "Образец", и банкноты серии "AB", но не исключено, что это подделки, сказал эксперт. По словам эксперта, также среди коллекционеров ценятся отдельные интересные номера купюр. Например, уникальные номера, состоящие из девяти одинаковых цифр или с повторяющимися цифрами. Так, банкноту в 200 рублей с номером АА 000000007 на торговой площадке предлагают купить за 2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр якушечкин, авито