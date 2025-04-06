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Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов - РИА Новости, 06.04.2025
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09:05 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/ekspert-2009603589.html
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов - РИА Новости, 06.04.2025
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов
Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:05:00+03:00
2025-04-06T09:05:00+03:00
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. Правительство РФ в сентябре 2024 года одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей". "Проект пока находится на стадии исследований, и после их завершения будут предприняты следующие шаги по реализации. Это будет уникальная инициатива – трубопровод позволит поставлять нефтепродукты из района Пуэнт-Нуар, где ведется активная добыча, прямо в столицу Браззавиль, который до сих пор сталкивается с дефицитом энергии. Кроме того, параллельно будет организован транспорт газа", - заявил Аюк РИА Новости. Эксперт отметил перспективность проекта и выразил надежду, что российские компании примут в нем участие. "Окончательное решение остается за государством, но стоит признать: никто не строит трубопроводы лучше России. Если вам нужны надежные, технологичные и эффективные магистрали – обратите внимание на российских специалистов. Они настоящие мастера своего дела, и этот фактор необходимо учитывать при выборе подрядчиков", – подытожил председатель Африканской энергетической палаты.
https://ria.ru/20250406/afrika-2009600688.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов

Глава AEC Аюк: никто не строит нефтепроводы лучше, чем Россия

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты.
Правительство РФ в сентябре 2024 года одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей".
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"Проект пока находится на стадии исследований, и после их завершения будут предприняты следующие шаги по реализации. Это будет уникальная инициатива – трубопровод позволит поставлять нефтепродукты из района Пуэнт-Нуар, где ведется активная добыча, прямо в столицу Браззавиль, который до сих пор сталкивается с дефицитом энергии. Кроме того, параллельно будет организован транспорт газа", - заявил Аюк РИА Новости.
Эксперт отметил перспективность проекта и выразил надежду, что российские компании примут в нем участие.
"Окончательное решение остается за государством, но стоит признать: никто не строит трубопроводы лучше России. Если вам нужны надежные, технологичные и эффективные магистрали – обратите внимание на российских специалистов. Они настоящие мастера своего дела, и этот фактор необходимо учитывать при выборе подрядчиков", – подытожил председатель Африканской энергетической палаты.
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