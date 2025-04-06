https://ria.ru/20250406/ekspert-2009603589.html
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов - РИА Новости, 06.04.2025
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов
Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:05:00+03:00
2025-04-06T09:05:00+03:00
2025-04-06T09:05:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. Правительство РФ в сентябре 2024 года одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей". "Проект пока находится на стадии исследований, и после их завершения будут предприняты следующие шаги по реализации. Это будет уникальная инициатива – трубопровод позволит поставлять нефтепродукты из района Пуэнт-Нуар, где ведется активная добыча, прямо в столицу Браззавиль, который до сих пор сталкивается с дефицитом энергии. Кроме того, параллельно будет организован транспорт газа", - заявил Аюк РИА Новости. Эксперт отметил перспективность проекта и выразил надежду, что российские компании примут в нем участие. "Окончательное решение остается за государством, но стоит признать: никто не строит трубопроводы лучше России. Если вам нужны надежные, технологичные и эффективные магистрали – обратите внимание на российских специалистов. Они настоящие мастера своего дела, и этот фактор необходимо учитывать при выборе подрядчиков", – подытожил председатель Африканской энергетической палаты.
https://ria.ru/20250406/afrika-2009600688.html
https://ria.ru/20250406/afrika-2009600532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Африканская энергетическая палата оценила качество российских нефтепроводов
Глава AEC Аюк: никто не строит нефтепроводы лучше, чем Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Проект российского нефтепродуктопровода в Республике Конго является очень перспективным, никто не строит трубопроводы лучше, чем РФ, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты.
Правительство РФ в сентябре 2024 года одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей".
"Проект пока находится на стадии исследований, и после их завершения будут предприняты следующие шаги по реализации. Это будет уникальная инициатива – трубопровод позволит поставлять нефтепродукты из района Пуэнт-Нуар, где ведется активная добыча, прямо в столицу Браззавиль, который до сих пор сталкивается с дефицитом энергии. Кроме того, параллельно будет организован транспорт газа", - заявил Аюк РИА Новости.
Эксперт отметил перспективность проекта и выразил надежду, что российские компании примут в нем участие.
"Окончательное решение остается за государством, но стоит признать: никто не строит трубопроводы лучше России
. Если вам нужны надежные, технологичные и эффективные магистрали – обратите внимание на российских специалистов. Они настоящие мастера своего дела, и этот фактор необходимо учитывать при выборе подрядчиков", – подытожил председатель Африканской энергетической палаты.