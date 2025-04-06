https://ria.ru/20250406/efimov-2009411350.html

Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве

Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве - РИА Новости, 06.04.2025

Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве

В 2024 году в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из них предусмотрено... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:12:00+03:00

2025-04-06T12:12:00+03:00

2025-04-06T12:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из них предусмотрено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках реализации программы КРТ в Москве построят еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Спортивные сооружения появятся на отведенных под них площадках, расположенных в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский Проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское Шоссе. Соответствующие проекты планировки территорий были утверждены в прошлом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что комплексы станут частью современных микрорайонов, а жители смогут заниматься спортом недалеко от дома.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Головинском районе на месте бывшей промзоны Автомоторная построят спортивный объект в составе высотного комплекса в Проектируемом проезде № 1127. Помимо этого, на части бывших промзон Котляково и Боткинский проезд в Царицыне и Беговом возведут физкультурно-оздоровительные комплексы, где предусмотрены бассейны.

https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html

https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман