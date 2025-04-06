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Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
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12:12 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/efimov-2009411350.html
Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве
Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве
В 2024 году в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из них предусмотрено... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:12:00+03:00
2025-04-06T12:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
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максим гаман
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из них предусмотрено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках реализации программы КРТ в Москве построят еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Спортивные сооружения появятся на отведенных под них площадках, расположенных в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский Проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское Шоссе. Соответствующие проекты планировки территорий были утверждены в прошлом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что комплексы станут частью современных микрорайонов, а жители смогут заниматься спортом недалеко от дома.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Головинском районе на месте бывшей промзоны Автомоторная построят спортивный объект в составе высотного комплекса в Проектируемом проезде № 1127. Помимо этого, на части бывших промзон Котляково и Боткинский проезд в Царицыне и Беговом возведут физкультурно-оздоровительные комплексы, где предусмотрены бассейны.
https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
Ефимов: еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Москве

Ефимов: в рамках КРТ возведут еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из них предусмотрено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках реализации программы КРТ в Москве построят еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Спортивные сооружения появятся на отведенных под них площадках, расположенных в бывших промзонах Соколиная Гора, Боткинский Проезд, Автомоторная, Котляково и Алтуфьевское Шоссе. Соответствующие проекты планировки территорий были утверждены в прошлом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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В сообщении уточняется, что комплексы станут частью современных микрорайонов, а жители смогут заниматься спортом недалеко от дома.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в Головинском районе на месте бывшей промзоны Автомоторная построят спортивный объект в составе высотного комплекса в Проектируемом проезде № 1127. Помимо этого, на части бывших промзон Котляково и Боткинский проезд в Царицыне и Беговом возведут физкультурно-оздоровительные комплексы, где предусмотрены бассейны.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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