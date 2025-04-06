https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html

Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске

Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске - РИА Новости, 06.04.2025

Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске

Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T04:41:00+03:00

2025-04-06T04:41:00+03:00

2025-04-06T04:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь "приманкой" для атак ВСУ. "Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их", - сказал беженец. По его словам, в результате подобных действий он остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах. "Если только ты маякнул, что ты мирный, мало шансов, что ты утра доживешь. Скинут вечером или ночью, но туда скинут что-то, или прилетит. Все, кто были мирные вокруг, они все погибли. Включая мою мать и родственников. Все. Люди ходили открыто, не прятались, чтобы они видели, что нет оружия, что мы мирные, а это как раз именно их и приманивало", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009594459.html

https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)