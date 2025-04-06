https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html
Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске
Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске - РИА Новости, 06.04.2025
Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске
Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T04:41:00+03:00
2025-04-06T04:41:00+03:00
2025-04-06T04:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь "приманкой" для атак ВСУ. "Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их", - сказал беженец. По его словам, в результате подобных действий он остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах. "Если только ты маякнул, что ты мирный, мало шансов, что ты утра доживешь. Скинут вечером или ночью, но туда скинут что-то, или прилетит. Все, кто были мирные вокруг, они все погибли. Включая мою мать и родственников. Все. Люди ходили открыто, не прятались, чтобы они видели, что нет оружия, что мы мирные, а это как раз именно их и приманивало", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009594459.html
https://ria.ru/20250405/zhiteli-2009583060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Очевидец рассказал об атаках ВСУ по мирным жителям в Дзержинске
Знаки, обозначающие мирных жителей, были приманкой для атак ВСУ в Дзержинске
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь "приманкой" для атак ВСУ.
"Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их", - сказал беженец.
По его словам, в результате подобных действий он остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах.
"Если только ты маякнул, что ты мирный, мало шансов, что ты утра доживешь. Скинут вечером или ночью, но туда скинут что-то, или прилетит. Все, кто были мирные вокруг, они все погибли. Включая мою мать и родственников. Все. Люди ходили открыто, не прятались, чтобы они видели, что нет оружия, что мы мирные, а это как раз именно их и приманивало", - добавил он.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.