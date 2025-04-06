https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009600411.html

На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами

На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 06.04.2025

На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами

Движение на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:38:00+03:00

2025-04-06T07:38:00+03:00

2025-04-06T07:38:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на 2,7 километра. "Движение на внутренней стороне 38-го км МКАД восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009590091.html

москва

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2025

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происшествия, москва