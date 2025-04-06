https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009600411.html
На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами
На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами - РИА Новости, 06.04.2025
На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами
Движение на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:38:00+03:00
2025-04-06T07:38:00+03:00
2025-04-06T07:38:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760621_0:85:3337:1962_1920x0_80_0_0_3d273290ab74a68d3a71663e84638b28.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на 2,7 километра. "Движение на внутренней стороне 38-го км МКАД восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250406/dvizhenie-2009590091.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760621_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_75b8153ab6ee4c437a4ed10929f2fab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами
На 38-м км МКАД восстановили движение после ДТП с четырьмя машинами